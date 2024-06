Csendes és biztonságos

Az egyik büfénél egy lángost falatozó családdal is beszélgettünk. Tinkó Józsefné és férje Hajdúhadházról jöttek, a fiuk itt él Debrecenben, így vele, valamint a menyükkel és két unokájukkal látogattak ki a Kerekestelepre – ráadásul a nagymama életében először. – A fiam javasolta a helyet, tetszik, nagyon csendes. Szerencsére az idő is nagyon jó, és az unokák is élvezik a strandot, a 2 éves kisebbik ma van itt először – mondta Tinkó Józsefné, akinek utolsó mondatán szinte már meg sem lepődtünk, úgy látszik, valami különleges elsők napját fogtunk ki.

A gyermekmedencénél Vargáék is azt mondták, aznap strandol először a két gyerekük, az 5 éves Viki egy unikornisos úszógumival, a 4 éves Peti pedig egy krokodilossal. – Azért választottuk ezt a strandot, mert közel van hozzánk, és kisebb, könnyebben átlátható. A pancsolóban most a gyerekek még ismerkednek a vízzel, az úszógumival. Peti még bizonytalan kicsit, de Viki gyorsan megszokta, ő otthon a kádban is sokat pancsizik – tudtuk meg a szülőktől, akik egy kicsit tartanak az UV-sugárzástól, de alaposan bekenték az egész családot 50 faktoros fényvédővel. Hozzátették, amivel nehézségük akadt, az a parkolás volt, időbe telt, amíg találtak egy helyet, ahova letehették a kocsit.

Radnaiék igazi csajos napot tartottak, a nagymama, a lánya és 2 lány unokája Vargák mellett strandoltak a gyerekmedencénél.

Gyakran jövünk ide a Homokkertből. Szerintem gyerekeknek ideális hely, biztonságban érezzük magunkat, szeretünk ide járni

– mondta portálunknak a nagymama, miközben fotós kollégám az egyik unoka mosolyát örökítette meg.