Diana walesi hercegnét Antall József fogadta az Országházban 1992-ben. A miniszterelnök a dolgozószobáját is megmutatta a király család tagjának. Már jó húsz perce bent voltak, s mindenki arra várt, hogy továbbmenjenek. Valószínűleg Antall József is, de természetesen nem akarta „kiterelni" Dianát. Nem tudta, hogy egy nagyvilági úrinő nem érinthet ajtókilincset, ezért nyúlt váratlanul hosszúra a dolgozószobai vizit. Én kint várakoztam, de amikor érzékeltem a problémát, segítettem a helyzeten, mind a ketten megkönnyebbültek. Ha akkor nem megyek be, talán még mind a ketten élnének – anekdotázott Görög Ibolya protokollszakértő azon a telt házas előadáson, amelynek a VOKE Egyetértés Művelődési Központ adott otthont május 29-én. Az elismert, 1987 és 1998 között hét miniszterelnököt szolgáló, szakember valójában nem a saját közéleti élményeiről értekezett Debrecenben, hanem arról, hogy hogyan lehet a nőből hölgy.

Görög Ibolya protokollszakértő adott elő a VOKE Egyetértés Művelődési Központban

Forrás: Cívishír

– Amikor a kislány cseperedni kezd, tüllruhát vesz magára és megemeli a fejét, elindul a hölgyszerep felé, hogy aztán a megbolondulós kamaszkorban más irányba csússzanak a dolgok. A „tanult embernek, aki nőből van", a munkába állás újra tartást hoz, de 40 éves kor körül végképp megérkezik az igénye annak, hogy jó lenne hölgynek is lenni – kezdődött a másfél órányi szellemes előadás, amely leginkább egy standupelőadásra hasonlított a maga 6-8 mondatos, általában humoros kicsengésű mozaikjaival.

Aki azt hitte, a sznobéria el fogja uralni az estét, hamar megnyugodhatott: Görög Ibolya egy pillanatra sem akarta túlokoskodni a dolgot, mondván, mindenki pontosan érzi, mikor nő és mikor hölgy. Hiszen utóbbi választott szerep, s mint ilyen, tudatosság: belülről hat kifelé, sosem fordítva.

Hölgynek lenni egyfajta elegancia, megjelenés, testtartás, arckifejezés, ápoltság. Hogy félreérthetetlen legyen így, nyárelőn: úrinő nem izzad, hanem ragyog (Agatha Christie).

Annyi férj, amennyit csak akarnak

Az európaiság irányelve úgy kétezer éve az, hogy a nőt tisztelni kell, de azért mosogassál el este, anyukám. Van, ahol ez másként van – hívta fel a figyelmet Görög Ibolya.

Például a moszuók egy 40 ezres törzs a Himalájában, az egyik utolsó matriarchátus. Náluk a döntéseket a nők hozzák és a felelősség is az övék. Hiába jön össze egy férfi és egy nő, nem házasodnak össze, ha gyermek születik, a férfi visszatér a saját édesanyjához, a szerepe lezárul. Egy moszuó férfi csupán a nővérei és a húgai gyermekeiért tartozik felelősséggel, egyébként pedig halászik, vadászik. A gyerekeket az anya családja neveli fel.

Az indiai Meghalaya államban élő khásziknál szintén a nők vannak domináns szerepben. Azaz ők kezelik a családi vagyont, az ő nevüket viselik a gyermekek, míg a férfiak feladatai kimerülnek abban, hogy dolgoznak, pénzt keresnek a nők számára (saját tulajdonuk nincsen). A lányok szabad választásuk szerint mehetnek férjhez, a válás elfogadott, olyankor a férfi egyszerűen visszaköltözik a szüleihez…

A Szumátra nyugati részén élő minangkabauknál is a nők birtokolják a hatalmat. Annyira, hogy a fiúk 7 éves koruk környékén kolostorban („férfiházban") nevelkednek tovább, ahonnan kijárhatnak, sőt nősülhetnek is. Azonban, ha az asszony megneheztel rájuk, visszaküldheti őket és egyébként sem parancsolhat nekik egyetlen férfi sem. Egy minangkabau nőnek, ha úgy tartja kedve, több férje lehet, de még szeretőt is tarthat mellettük.

A szaharai tuaregeknél – bár többnyire muzulmánok – szintén a nőké a vagyon, nem kell eltakarniuk az arcukat, míg a férfiaknak igen. A nők tisztelete megkérdőjelezhetetlen, a férfiak kizárólag olyan nő előtt étkezhetnek, akivel szexuális kapcsolatban is vannak. Idősebbek, különösen anyós előtt enni a legnagyobb tiszteletlenség.

A kulturantropológiai kitérő után vissza a hölggyé válás gyakorlatához!

Nőből hölgy – ahogy Görög Ibolya látja

– Legyen egyenes a derék, attól az ember már derűs! Így a gerinc pihen, mihelyt hajlik, már feszül. A beesett tartás és a hölgy kizárják egymást. Minden napot úgy kell kezdeni, hogy „hölgynap", úgy öltözni, úgy felkészülni rá. Vigyázat: ez nem stílus! A stílussal az a baj, hogy nem örök érték. Húszévesen eldönti valaki, hogy egy bőrruhás „rock lady" stílusában öltözködik, majd gyorsan kiöregszik belőle. Ha pedig a „jól van az úgy" a stílusunk, akkor akár otthon is maradhatunk táppénzen! – verte le a kihegyezett cölöpöket Görög Ibolya a nő és a hölgy közé. Majd a rágógumit szúrta lándzsára, mert aki beszél és akihez beszélnek, annak közben nem járhat fel-alá az állkapcsa, hiszen ilyenkor enni sem eszünk.