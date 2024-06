Már több mint egy hete elstartolt a foci-Eb, amelyen a hazai szurkolók legnagyobb örömére a magyar válogatott is képviselteti magát. Alighanem a fél ország tövig rágta a körmét a csoportselejtezők eddigi mérkőzésein, kiváltképp a Magyarország - Skócia találkozón Csoboth Kevin góljáig. De vajon mi mást fogyasztunk még a meccsek alatt, és hogyan készülnek fel a debreceni kisboltok a nemzetközi tornára? Utánajártunk, hogyan változnak a fogyasztói szokások, amikor a legtöbb képernyőn és sokak szívében is a futball uralkodik.

A foci-Eb ideje alatt megugrik a kereslet a sör és a szotyi iránt

Forrás: Czinege Melinda

– Egyértelműen emelkedik ilyenkor a sör és szotyi iránt a kereslet – avatta be portálunkat Farkas Sándor, az egyik debreceni lakótelepen található kisboltban, ahol valljuk be, nem estünk hanyatt a meglepetéstől.

A rágcsálnivalók közül szinte mindent visznek, csipszeket, kukit, popcornt. Az italok közül inkább a minőségi söröket keresik most, összejönnek a baráti társaságok, nem érik be a legolcsóbb fajtákkal. A sörivásba ilyenkor a lányok is jobban beszállnak, a hölgyek főleg a citromosat keresik, népszerűek a különböző ízesített, gyümölcsös sörök

– osztotta meg velünk a tapasztalatait.

A foci-Eb ideje alatt vannak kiemelt időszakok

– Fel vagyunk készülve, 30 éve csináljuk – jegyezte meg, amikor arról kérdeztük, mekkora figyelmet kap ilyenkor a készletgazdálkodás. Hozzátette, a nemzetközi bajnokságok ideje alatt a forgalom növekedése attól is függ, éppen milyen nap van és aznap milyen meccseket közvetítenek.

Hétvégén többen jönnek, és főleg akkor, amikor a magyar válogatott is játszik, egy török-albán mérkőzés nem mozgatja meg annyira az embereket

– mondta Farkas Sándor, akitől megkérdeztük ő is követi-e az eseményeket. – Természetesen. Minden meccset megnézek – válaszolta.

Folyamatosan töltik a polcokat

Forrás: Czinege Melinda

Egy másik debreceni lakótelepi kisboltba éppen a lehető legaktuálisabb pillanatban toppantunk be, éppen akkor érkezett meg a szotyi utánpótlás, ahol Molnár Sándorné már töltötte is fel az új készlettel a polcokat. Itt se szaladt fel a szemöldökünk a csodálkozástól, mert mint megtudtuk, abban az üzletben is a nassolnivalók és a sör élveznek abszolút csoportelsőséget a foci-Eb ideje alatt. – A sós mogyoró, a napraforgómag és a csipszek a legkelendőbbek ilyenkor. A sörök közül vegyesen visznek mindent, egy kicsit jobban elmozdul ilyenkor felfelé a fogyasztás – számolt be róla Molnár Sándorné. Mint megtudtuk, külön raktárkészlettel nem szoktak készülni, ahogyan láthattuk is, folyamatosan zajlik a termékek utántöltése, senki nem marad rágcsálnivaló nélkül.