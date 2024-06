Ásványvizet és gyümölcsöket rendelnek leginkább a debreceniek online, de népszerű még a friss csirkemellfilé és a fürtös paradicsom is – derül ki a foodora market adataiból. Debrecenben a legtöbb rendelést leadott felhasználó tavaly 294-szer vásárolt be a vállalat applikációján keresztül, a legnagyobb összegű rendelések toplistáját pedig egy közel 134 ezer forint értékű bevásárlás vezeti 2024-ben. A vidéki helyszínek között Debrecenben érkezik a legtöbb rendelés, alkoholmentes italból például eddig annyit rendeltek, amennyivel félig meg lehetne tölteni a nagyerdei víztornyot.

Egyre több élelmiszert rendelnek a debreceniek online

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Egyre több a nagybevásárlás is

A termékek közül az ásványvizek, dobozos tejek és zöldségek kerülnek legtöbbször a virtuális kosárba, a friss pékárukból, gyümölcsökből és húsokból átlagosan 3-4 napra elegendő mennyiséget rendelnek a felhasználók.

A debreceni listát az alkoholmentes italok, tejtermékek, tojás és zöldségek vezetik, de a rekordot az az édesszájú vásárló tartja, aki 531 darab tuttifrutti ízű cukormentes energiaitalt tett a kosarába az elmúlt egy évben.

A hűtőt feltöltő kisebb bevásárlásokon felül egyre gyakoribbak az egész hétre tervezett nagybevásárlások is. Egy nagyobb bevásárlásnak pedig súlya is van: az eddigi legnehezebb Debrecenben leadott rendelés 57 kg-os volt és a Csokonai Nemzeti Színháztól 3 percre adták le. Az átlagos kiszállítási idő országosan 29 perc - ebben szerepel a termékek összekészítési ideje is - de volt olyan rendelés Debrecenben, ami két és fél perc alatt érkezett célba a Kürtös utcába.