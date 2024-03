A cívisváros könnyűzenei kultúráját derűlátó tükörként adta vissza a harmadik Made In Debrecen Fesztivál. Szombat délelőtt megtelt a város a Made in Debrecen programkavalkádnak köszönhetően, hiába a hétvégi villásreggeli, a legtöbben azért nyúltak a kávéjuk után, hogy félig felébredjenek, ugyanis egy olyan rendezvény vette kezdetét a cívisvárosban, ami nemcsak a középkorúakat, fiatalokat, hanem a legkisebbeket is lázba hozta.