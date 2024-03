A hétvégén Budaörsön, a DanceStar ESDU világbajnoki selejtezőjén vett részt a debreceni Feeling Tánc- és Mazsorett Egyesület ifjú táncosa, Takács Szofi. A versenyen Magyarország legjobb egyesületei, csapatai valamint külföldiek is indultak, számolt be a BorsOnline. A nyolcéves Szofi itt is a dobogó legfelső fokára állhatott.

Hétvégén az év legerősebb versenyén vettünk részt és egyben a legnagyobb kihívás is volt számunkra. Szofi 4 tánccal indult, különböző kategóriákban és mindegyikkel sikerült is helyezést elérnie, illetve kvalifikált az A ligába a világbajnokságra, ami már profi szint

– mondta a lapnak Takács-Pántya Barbara, Szofi édesanyja. A cikk szerint a nemzetközi zsűrit teljesen elkápráztatta a kislány.

Takács Szofi újabb sikere

Forrás: Dance Star Hungary

– Nagyon dicsérték Szofit, mert ugye mi a verseny után mindig megkapjuk a zsűri szakmai véleményét és hozzáfűzéseit, ami nagyon fontos, mert ebből tudjuk, hogy min kell még esetleg javítanunk, mi az, ami kifejezetten tetszett nekik – nyilatkozta az édesanya, aki egyébként a Feeling táncstúdiót is vezeti.

A fiatal táncosra hamarosan újabb nagy feladat vár, májusban már a poreci világbajnokságon mérettetheti meg magát a világ legjobbjaival.

A világ több pontján zajlanak most a világbajnoki kvalifikációk és mindenhol kiválasztják a legjobb koreográfiákat, amiket majd a világbajnokság gáláján adhatnak elő a táncosok több ezer néző előtt egy hatalmas sportcsarnokban. Itt most hat koreográfiát jelöltek erre, ami közül kettő Szofié volt, az egyik a Queen a másik pedig a Kaméleon. Rettentő megtisztelő, hogy egy ilyen kicsi lányt is jelöltek

– mondta végezetül Takács-Pántya Barbara.