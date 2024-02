Az időjárás az utóbbi napokban nagy fordulatot vett Hajdú-Biharban, és az előrejelzések is hasonlóan szép időt mutatnak, mint a hétfői. A korai tavasz pedig a természetet is megtréfálta, ugyanis hétfőn már sok apró sárga virág bontott szirmot: a téltemető már világosan üzent, még ha korán is, de már ideje eltemetni a mostani telet.