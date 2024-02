Kevesebb mint fél év van már csak hátra 2024 legnagyobb debreceni bulijáig, így nem meglepő, hogy a szervezők nagy bejelentéssel indították a februárt. Mint az a fesztivál közösségi oldalán közzétett bejegyzésből kiderült, idén Azahriah is fellép a Nagyerdő fái alatt. Mint írták, a további nevekkel hamarosan folytatják a sort.

A szervezők azt is közölték, hogy a fiatal magyar előadó július 25-én csütörtökön 22 órától ad majd koncertet.

Azahriah nevét valószínűleg senkinek nem kell bemutatni, hiszen, ahogyan posztban felvezették, ő az első magyar előadó, aki háromszor is megtölti a Puskást, ráadásul a 100 milliós hallgatottság felett szárnyaló dalai nem csak a közönség szívében, hanem a lejátszási listákon is helyet kapott.

A legnagyobb fesztiválokat is megjárták

A fesztivál első sztárfellépőjét, a világhírű DJ-páros Dimitri Vegas & Like Mike-ot másfél hónapja, december 15-én jelentették be. Mint akkor a szervezők közleménye szerint megírtuk, a duó a világ legnagyobb fesztiváljainak oszlopos tagja, a top 100-as DJ-listák többszörös első helyezettje. Azt is közölték, hogy a július 24-28-ig tartó fesztivál harmadik napján, július 26-án 22 órától láthatják, hallhatják őket a vendégek.