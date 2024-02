Kétnapos farsangi rendezvényt szervezett a település lakóinak a berekböszörményi önkormányzat. Pénteken délután az óvodások és az iskolások öltöztek jelmezekbe és szórakoztatták önmagukat, valamint a megjelent felnőtteket. A helyi önkormányzat vendéglátással tette emlékezetessé a délutánt a gyerekek számára.

Másnap, a szombat a felnőttek rendezvénye volt. Kora reggel disznóvágást tartottak, majd az állat feldolgozása következett; az utóbbin megjelenőknek már a levágott sertés hagymás vére volt a reggeli. Az érdeklődőket tepertős pogácsa, meleg tea és forralt bor fogadta.

Délelőtt a szórakozásé volt a főszerep a kultúrházban, ahol különböző környékbeli csoportok szórakoztatták a népes közönséget. Biharkeresztesről érkeztek a Fehérmályva népdalkör énekesei, játszottak a Hagyományőrző Népzenei Együttes citerásai, valamint műsort adtak a berettyóújfalui Bajnóca Néptáncegyüttes néptáncosai is. Emellett a Bihar megyei Nyugdíjasok és Idős Személyek Egyesületének énekesei is felléptek, ők Nagyváradról jöttek a faluba. A műsort Litauszki Anikó produkciója is színesítette, aki az ismert énekesnő, Dolly bőrébe bújt a színpadon.

A helyi Dolly előadása

Forrás: Vmirjáncki József

Közben a szakemberek szakszerűen dolgozták fel a sertést. A csoportok tagjai töltötték a kolbászt, majd a hurka elkészítése, töltése következett.

Jókedvű kolbásztöltők

Forrás: Vmirjáncki József

Különleges medált kaptak a fellépők

A környék csoportjainak műsora után Szűcs Viktor, a település polgármestere és Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke ajándékot, egy-egy külön erre az alkalomra készített medált adott át a fellépőknek.

Ajándékot kaptak a fellépők

Forrás: Vmirjáncki József

A farsangi kavalkád sztárvendége Márió, a harmonikás volt. A kultúrházat megtöltő közönség egy része táncra perdült, míg a mások a jól ismert, népszerű dalokat énekelték.

Ebédre az időközben elkészült kolbászt, hurkát és toroskáposztát fogyasztották el a vendégek.

Szűcs Viktor polgármester elmondta, hogy a kétnapos rendezvény előkészítésében és lebonyolításában nagyon sokan vettek részt.