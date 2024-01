A közelmúltban elhunyt Fabu László, akinek az állapotáról néhány hónapja a Haonon beszámoltunk. Októberben hírt adtunk arról, az újfehértói, háromgyerekes család élete februárban óriási fordulatot vett, ugyanis a harminchárom éves édesapánál nagyon súlyost kórt, úgynevezett Ewing-szarkómát diagnosztizáltak. Ez egy nagyon agresszív daganatos betegség, aminek a kezelése érdekében végzett állandó vizsgálatok nagyon sokba kerülnek. Éppen ezért a férfi felesége, Fabuné Szalóki Brigitta egy felhívást tett közzé a Facebook-oldalán, arra kérve a segítő szándékú embereket, ha van rá módjuk, anyagilag támogassák férje felépülését.

Az elmúlt hónapokban többen segíteni próbáltak Fabu László állapotán, gyűjtéseket szerveztek, különböző tárgyakat, ereklyéket bocsátottak licitre, de a napokban felesége a közösségi oldalán jelentette be, hogy a férjét legyőzte a gyilkos kór.

Adománytetoválással segít a családnak

A hírt olvasván Pál Anna Klaudia úgy döntött, segíteni szeretne volt osztálytársa családján, anyagilag kívánja egy bizonyos ideig támogatni őket.

Egy volt osztálytársam sajnos a mai nap elhunyt, három ártatlan gyermeke volt. Mivel nemsokára hazaköltözök, úgy érzem segítenem kell nekik. Amint megnyitottam Magyarországon a vállalkozásom, adománytetoválást szeretnék készíteni az ő emlékére, s ezzel támogatni a családját. Mindenki, aki elhunyt szerettéről szeretne emléktetoválást (minimál stílusban), nem fogok összeget mondani, elkészítem annyiért, amennyit szeretnél érte adni és az összes befolyó összeget elviszem havonta a családnak. Legalább egy évig kívánom támogatni így őket, hogy a lelki fájdalom mellett anyagilag valahogyan helyre tudjanak állni

– osztotta meg közösségi oldalán a debreceni kötődésű tetováló, aki a közeljövőben költözik haza Norvégiából. Hozzátette, Pető Tamás (nyártól vállal vendégeket) és Debreczeni Róbert Bibi (Gyálon dolgozik) tetoválók is csatlakoztak a kezdeményezéshez, őket is lehet keresni.

Pál Anna Klaudia úgy döntött, tetoválások készítésével szeretne segíteni volt osztálytársa családján

Bátyjaként szerette a férfit

Pál Anna Klaudia portálunknak elmondta, három éve sminktetováló, a testtetoválással közel egy éve ismerkedett meg. Minimál stílusú tetoválásokat készít, de szeretné elsajátítani a realisztikus csínját-bínját is.

Laci osztálytársam volt gimnáziumban, és utána még egy munkahelyre is kerültünk pár évre. Nagyon sokan szerették őt, nagyon jólelkű ember volt, soha nem bántott senkit. Számomra olyan volt, mintha a bátyám lenne, mindig segített, ahogyan csak tudott. Úgy érzem, tartozom neki azzal, hogy miután három kiskorú gyermeke maradt itt, legalább anyagi szempontból ne legyen gondjuk, hiszen már a sok kezelésre sem jutott nekik, arra is gyűjtést szerveztek.

Nagyon sajnálom a feleségét is, neki most nagyon erősnek kell lennie, nem is tudom, hogyan tudnék egy ilyen helyzetből érzelmileg kilábalni. Szeretném, hogy legalább az anyagiak miatt ne kelljen aggódnia. Neki most helyt kell állnia anyaként és apaként is, ami óriási feladat. Azért gondoltam arra, nemcsak egyszeri támogatással, hanem egy éven keresztül segítem őket, hogy folyamatos kapjanak pénzt, ne csak ideiglenesen, mert jól tudjuk, az egyszeri pénz hamar elillan. Abban bízom, hogy egy év múlva talán már ő is talpra tud állni, de ha nem sikerülne, nem szállok ki az életükből, folyamatosan tartani fogom vele a kapcsolatot, és ha kell, ott maradok a háttérben, aki anyagilag megpróbálja támogatni őket – részletezte Anna, aki Debrecenben élt, mielőtt szerencsét próbált volna Norvégiában.

Itt készülnek a tetoválások

Megjegyezte, amióta a poszt kikerült, már több mint százan jelentkeztek, hogy szeretnének tetoválást csináltatni, ami megérintette Annát is, hiszen ebből is látszik, az emberek szívükön viselik mások sorsát.