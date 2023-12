Részletes összeállítást közölt a BorsOnline pénteken arról, mik most a legnépszerűbb karácsonyi ajándékok a horgászok körében. A lap szerint például a női horgászok egyre nagyobb száma a karácsonyi ajándékozásokon is meglátszik, egyre többen kapnak párjuktól pecafelszerelést a fa alá. Ezt a gyártók is észrevették, sorra dobják piacra rózsaszín botjaikat, orsóikat, de már bottartót és elektromos kapásjelzőt is lehet kapni ebben a színben, a ruházatról nem is beszélve.

Mi is tapasztaljuk, hogy egyre több hölgy választja a horgászatot hobbinak. Ennek oka általában a közös családi program, mert így együtt tölthetik párjukkal az időt a vízparton is, de jelentősen nő az elvakult női horgászok száma, akinek természetesen szerettei mi mást is vásárolhatnának, mint pecafelszereléseket

– nyilatkozta a Borsnak Zudor Lajos, a legnagyobb debreceni horgászbolt tulajdonosa, aki az idei legnépszerűbb termékek között említette a ruházatot és az apró, praktikus kiegészítőket, valamint az aktuális újdonságokat és az ajándékkártyát.

„Nagyon pink” botok is kaphatók

Forrás: Móricz István / BorsOnline

Van, aki kisebb vagyont hagy a kasszánál

Tavaly a halradar volt a legnépszerűbb termék, ez idénre azonban visszaesett, a ragadózóhalas horgászathoz kapcsolódó termékek viszont hódítanak, így a műcsali is. Zudor Lajos szerint ez a szezon miatt van, ilyenkor főleg a ragadozóhalak táplálkoznak.

A horgászboltos azt mondta, a gazdasági válság nem látszik meg a forgalmukon, szerinte ez azért van, mert a pecások nem sajnálják a pénzt a hobbijukra.

Az azonban észrevehető, hogy kevesebbet és több részletben vásárolnak. A nagyobb értékű termékek cseréjét ritkábban teszik meg. Csali, aprócikk és egyéb kiegészítő vásárlások mértéke növekedett az előző évekhez képest. Egyre többen választják az online áruhitelt, amellyel elosztva több hónap alatt kisebb összegben fizetik meg a nagyobb összegű termékek vételárát

– mondta Zudor Lajos, hozzátéve: karácsonykor átlagosan 10-15 ezer forintot költ egy vásárló, de nem ritka az ötszázezer és egymillió forint közötti ajándék sem. A szakember rámutatott: ez jelenleg két darab prémium kategóriás orsó ára.