A Hír FM debreceni adásában a nemzetek karácsonya című kisebb ünnepi sorozatot folytatva betekintést nyerhetünk a kínai, keleti kultúra ünneplésébe. Kovács László Erik, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Konfuciusz Intézetének munkatársával a karácsonyi szokásaikat elemeztük, azonban bővebben inkább a Holdújévről beszélgettünk, ami számukra az egyik, ha nem a legfontosabb ünnepély az évben. Szó esett a kínai ember személyiségéről, a hagyományaikról és ételeikről is, de a gyereknevelési elveikről is volt szó. És ahogy elérkeztünk a műsor végéhez, arról érdeklődtem a szakembertől, hogy a Magyarországon, ezen belül is a Debreceni Egyetemre érkező diákok, vagy akár a cívisvárosban letelepedők, hogyan élik meg hazánkban a karácsonyt.