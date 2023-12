Tarr Lajosné Ilona december 4-én lett 95 éves. Ebből az alkalomból köszöntötte őt kedden délután debreceni otthonában Barcsa Lajos önkormányzati képviselő és Tóth-Vanka Judit, a debreceni polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa.

Barcsa Lajos az ünnepelttel

Forrás: Haon

Ottjártunkkor megtudtuk, Ilus néni Váncsodon született, szülei gazdálkodással foglalkoztak, azonban akkoriban földjeiket és még a házukat is államosították. Ezt követően másik három családdal egy házba költöztették őket. Elemi iskoláit Váncsodon végezte, majd a berettyóújfalui polgári iskolába járt négy évig. Utána a mezőtúri leány-középiskolába került, ahol kitűnő tanulóként érettségizett. Egyetemen szeretett volna továbbtanulni, oda azonban kulák gyermekként nem volt esélye bekerülni. Így tehát munkába állt, a mezőtúri középiskola igazgatója vezető adminisztrátornak visszahívta az intézménybe. Később a Surjányi Állami Gazdaságba került, ahol a gazdasági iroda munkatársaként mérlegképes könyvelői végzettséget szerzett.

Boldog, békés házasság

Mint megtudtuk, 25 éves korában, Törökszentmiklóson ismerkedett meg férjével, akit református lelkészként Tiszaburára szólított a hivatása, ezért odaköltöztek. Ilus néni ezután egy tiszaburai gazdaságban 29 éven át dolgozott vezető könyvelőként, innen vonult nyugdíjba. Két gyermekük és három unokájuk született.

1984 év végén Hajdúhadházra kellett költöznünk, mert a férjemet oda szólította a munkája, 13 évvel később, 1997-ben jöttünk Debrecenbe. Boldog, békés házasság volt az miénk, 62 évig éltünk együtt, 2018-ban halt meg a kedvesem, azóta élek egyedül. Ma már egy kedves gondozónő segít engem a mindennapokban

– fogalmazott a Haon érdeklődésére.

Szeret horgolni és olvasni

– Nagyon szeretek horgolni és olvasni, soha nem unatkozom. Mindig találok magamnak valami tennivalót. Nem telik el úgy nap, hogy ne mennék ki sétálni az utcára, nagyon szeretek Debrecenben élni. Imádom a környéket, ahol lakom, és a várost is – osztotta meg gondolatait. A beszélgetésből az is kiderült, Ilus néni járt már Finnországban, ugyanis az egyik lánya ott lakik, és bármennyire is tetszett neki az ország, a szíve-lelke visszahúzta a cívisvárosba.

Nem válogat az ételek között, mindent megeszik, a kedvence a meggyleves, illetve a finom süteményeket is szereti. Mozgékonynak tartja magát, fiatalkorában imádott pingpongozni, úgy fogalmazott portálunknak, ha az ízületei bírnák, még ma is játszana. Megjegyezte, az unokái komoly értelmiségi pályát tudhatnak magukénak, amire igazán büszke Ilus néni. Kihangsúlyozta, mélyen vallásos, minden nap kezébe veszi a Bibliát.