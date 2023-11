Tizenhetedik alkalommal rendezték meg november 10. és 12. között Debrecenben a Márton-napi sokadalmat, ami többek örömére visszaköltözött régi helyére, a Kossuth térre. Nyugodt szívvel elmondható, nem a legszebb őszi hétvégét tudhatjuk magunk mögött, ennek ellenére mégis sokan megfordultak a vásáron, ahol mindenféle finomsággal rukkoltak elő az árusok.

Zúzapörkölt, hagymás libamáj

Megannyi ínycsiklandozó libás étel közül válogathattak az éhes vendégek; terítéken volt a legnépszerűbb libacomb, libatoros, libahúsos töltött káposzta, zúzapörkölt, hagymás libamáj, ludaskása és libakolbász is.

Mindemellett, ahogyan arról már korábban hírt adtunk, azok is elégedettek lehettek, akik a kacsát részesítik előnyben, ugyanis a libacomb mellett azt is készítettek. Az édesszájúak sem panaszkodhattak, kürtőskalács, házi rétes és csörögefánk is volt bőven desszert gyanánt, és mézet is vásárolhattak azok, akik ősszel és télen akác- vagy repcemézzel szeretik ízesíteni a teát.

Libalakoma ide vagy oda, az árusok gondoltak azokra is, akik a baromfi mellett nem szerettek volna lemondani a sertéshúsról sem; volt bivaly-mangalica kolbász, mangalica-kenyérszalonna, sós szalonna, tepertő és mindenféle egyéb finomság, ami szem-szájnak ingere. Továbbá sajtvariációk között is válogathattak az ízek szerelmesei.

Vajpuha libacomb

A legkisebbek természetesen a csokoládéval leöntött gyümölcsöt keresték a standoknál, de persze gumicukorból, csokis tekercsből sem volt hiány.

Szeretjük a libát, ezért soha nem kérdés, hogy kinézünk a rendezvényre. Igaz, nem a legjobb az idő, de legalább már nem esik. Egy kis hideg nem tart minket vissza attól, hogy ne harapjunk bele egy vajpuha libacombba

– fogalmazott a Haon érdeklődésére Szlávik Kinga, aki két gyermekével – akik éppen kürtőskalácsot majszoltak – érkezett a Kossuth térre.

A rétespult előtt is sokan elidőztek, az idősebb korosztály még érdeklődött is, hogyan készül a sütemény, milyen lekvár kerül bele, mert bizony valóban olyan ízletesre sikerült – teszteltük is –, hogy bizony nem egy embert érdekelt az édesség titka.