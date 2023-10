Az Európai Diáksportnap alkalmából a Városi Szabadidőparkban és a HSE-pályán szervezett tartalmas programot diákjainak a Hőgyes Endre Gimnázium, amely egyben a sport témanapot is magába foglalta – számoltak be az iskola a közösségi oldalán. A 2023 méter lefutásán túl nagy küzdelmeket hozott az évfolyamok közötti futóverseny. Ez a nap azonban nem csak a futásról szólt: 18 helyszínen tették próbára ügyességüket a gyerekek, többek között kipróbálhatták lovagi kard tartását, a teqball-t, vagy a dartsot. A jó hangulatot támogatta a kellemes időjárás is. Az izmokban keletkezett fáradtságot feledtette a sok nevetés, az egymásért való szurkolás. A diákok életkoruknak megfelelően két kategóriában mérhették össze erejüket. Az alsóbb évesek versenyét a 9. e osztály, a felsőbb évesek küzdelmét pedig a 10. e osztályos tanulók nyerték meg.