Az idősek világnapja alkalmából a helyi, jubiláló házaspárok, 90 évesek kaptak kiemelt figyelmet a hétvégén Nádudvaron. A hagyományokhoz híven október első szombatján Maczik Erika polgármester az ünnepelteket. Örömmel emelte ki, hogy az ünnepeltek rokonai is megtisztelték szeretteiket jelenlétükkel. A család fontosságáról szólva megjegyezte: sok változás következett be ezen a téren is az évek, évtizedek alatt: a nagy család jósága, szeretetteljessége és hasznossága megkopóban van.

A városvezető elmondta, korábban természetes volt, hogy legalább három generáció egy fedél alatt éljen. Az öregszülők (mert eredendően nem nagyszülőknek nevezték őket, azt csak a más népek nyelvéből átvették), mikor már nem tudták olyan hatékonyan forgatni a kapát, kaszát a földeken, akkor kiválóan alkalmasak voltak a gyermekeik gyermekeinek felnevelésére, hiszen azt a tudást, tapasztalatot, életbölcsességet adhattak át számukra, amelyet ők az évtizedek alatt magukba szívhattak az ő eleiktől.

– Így lehetne rendjén ez manapság is. Tegyünk érte egyénileg is, hogy ez így legyen! Tegyük meg az első lépéseket szüleink, gyermekeink felé, hogy minél közelebbi kapocs alakuljon k a szerető családtagok között. Nyújtsuk ölelésre karunkat idős szüleink felé, hogy érezzék szeretetünk melegét – hívta fel a figyelmet a városvezető.

Ajándék az ünnepelteknek

Gyallai Henrietta, református lelkipásztor ünnepi gondolatait egy zsoltáridézettel kezdte a bölcs szívről. Az öregedés kezdetén elmélkedve osztott meg kedves történeteket. A Nosztalgia Klub tagjaként, Bonczás Sándorné szavalata színesítette az estet. Maczik Erika polgármester és Réz Szilárd alpolgármester adták át az oklevelet és köszöntő ajándékot az ünnepelteknek.

A város színpadi ajándékkal is kedveskedett a szépkorúaknak: Gergely Róbert kétszeres eMeRTon-díjas színész, és vokalistái, Gere Orsolya és Némedi-Varga Tímea Szécsi Pál emlékkoncertet adtak.

Az ünnepeltek névsora

A 90. születésnapját ünnepli 2023-ban: dr. Fejes Ferenc Istvánné, Balogh András, Nemes Sándor, Győrfi Sándor.

50. házassági évfordulójukat ünneplik idén: Erdei Gyula és Nagy Juliánna Éva, Böszörményi Lajos és Kovács Olga, Varga György és Ludman Eszter, Mucsi János Pál és Gonda Mária, Csuka Imre és Tóth Mária, Danka Sándor és Örvendi Irén, Papp Lajos és Kovács Mária, Nagy Gábor és Kalmár Róza, Csorvási Imre és Jakab Margit, Végh Sándor és Bartha Irén, valamint Varga Sándor és Jakab Ilona.