A Haon podcaststúdiójának vendége Kiss Katalin volt. A debreceni stílustanácsadóval első körben a divat és stílus közt tettünk különbséget, majd kitért arra, hogy milyen fontos figyelni arra, hogy melyek azok a színek és anyagok, amik az alkatunkhoz és a személyiségünkhöz is illenek. A bő félórában a közösségi média is szóba került, hogy mit lehetne tenni az ellen, hogy ne őröljön fel bennünket a tökéletes ruhák, alkatok hajszolása, melyek olykor nem is léteznek.