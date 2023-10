Egy kis Amerika, egy kis vadnyugat... így mutatkozik be az a debreceni csoport, mely 2013-ban alakult, és azóta is megállás nélkül színesíti cowboy csizmáikkal és kurjongatásaikkal a cívisváros eseményeit. Móricz Melindával, a csapat koreográfusával és művészeti felelősével beszélt a Cívishír.

Melinda elmondta, több mint tíz éve ismerkedett meg ezzel a tánccal Császárné Szűcs Klára által, aki férjével, Császár Vilmossal azóta is a pénzügyi és adminisztratív hátterét biztosítják a klubnak. – Ahogy elkezdtünk táncolni, egy év után azt gondoltuk, mi lenne, ha csinálnánk egy saját csapatot – idézte fel. Ekkor alakult meg a Debrecen Linedance Club, mely idén szeptemberben ünnepli 10. születésnapját. A country-linedance története Billy Ray Cyrus egyik dalához köthető, melynek a videóklipjéhez készítettek koreográfiát; ekkor indult el Amerikában ez a műfaj. Azóta hatalmas kultusza lett Európában is, több ezer fős, 2-3 napos fesztiválokat rendeznek ebben a témában. – Sorokban, oszlopokban mozgunk, így lett a linedance kifejezés. Semmilyen előképzettséget nem igényel, könnyű koreográfiákkal kezdünk – mondta Melinda.

Bárki csatlakozhat

Kiemelte, azért jó ez a tánc, mert nincs korhoz, nemhez kötve, nem kell hozzá partner, hiszen csoportban táncolják. – 18-tól 80 éves korig mindenki megtalálja azt a nehézségű táncot benne, ami jót tesz a szívének, lelkének. Az alap, 16 lépéses tánctól kezdve a 326 lépésesig el lehet jutni – tette hozzá lelkesen. Ő a felelős azért, hogy ne mindig csak könnyű táncokat tanuljanak, és elárulta, a csapat mindig sikeresen veszi a nehezebb lépéseket. A linedance-et általában zárt helyen táncolják, de a Debreceni Virágkarnevál hetén többször is szerepeltek a szabadban, a Roncsbárnál és a Bothdega Büfénél, továbbá a felvonuláson is részt vettek. Mert mint mondta, még egy ilyen buli nincs Magyarországon, mint ami itt, Debrecenben, a szabadtéren van!

– Ennek a táncnak az a lényege, hogy átmozgassa, frissítse az embert. Ahogy idősödünk, rá kell jönnünk, teljesen más mozgásformára van szükségünk, mint egy tizen-, huszonévesnek, mást bír el a szervezet, ez alapján szoktam felépíteni az órákat. A normál óráinkon könnyebb táncokat veszünk, az úgynevezett extra órákon pedig pörgünk, forgunk és ugrálunk – sorolta Melinda. Hozzátette, ebben az évben indított két szenior csoportot is, amelyek a European Linedance csapat égisze alatt működnek, ahol kifejezetten idősebb, 60 éven felüli korosztállyal foglalkoznak.

Forrás: Debrecen Linedance Club

Testileg, lelkileg feltöltődtek

Kiemelte, nehezebb kimozdítani a nyugdíjasokat, ráadásul jóval kevesebb lehetőségük is van a szórakozásra, mint a fiataloknak, és egészségügyileg sem olyan fittek már. – Látom rajtuk, hogy az a pár hónap, amióta együtt dolgozunk lelkileg, testileg feltöltődtek, és csapattá kovácsolódtak. Nagyon sokat jelent ez, látszik rajtuk a pozitív hatás – mondta. A csoportok létszáma általában 25-30 fő között szokott lenni, ez mindig az egyéb elfoglaltságoktól függ, de a társaságnak körülbelül a fele már közel 10 éve táncol nálunk. Kiemelte, szerencsére mindig vannak új jelentkezők is. Szeptemberben szoktak új kezdő csoportot indítani, emellett pedig van egy haladó csoport, ahol valaki már 8-9, sőt 10 éve velük táncol. Továbbá létezik egy extra csoport, ez a haladónak egy plusz ága. A tagok közül a legfiatalabb táncos 18 éves, a legidősebb pedig 79.

Melinda kifejtette, ő maga már több mint 30 éve táncol. Annak idején a Valcer Táncstúdióban kezdte, ahol nagyon jó tanárai voltak, ők megadták neki az alapokat a tánctudáshoz és az oktatáshoz is, így ő tartja a linedance órákat. – Mindig egy tánccal szoktunk bemelegíteni, utána tanulunk valami újat, és a következő alkalommal azt gyakoroljuk. Egy héten két óra van általában, az egyiken tanulunk, a másikon gyakorlunk. Ezeket a táncokat az internetnek köszönhetően online megtanulom, majd továbbadom.

Születésnapot ünnepeltek

Arra a kérdésre, hogy mik a terveik a következő 10 évre, egyértelműen azt válaszolta, ezt szeretnék folytatni. – A lelkesedés megvan, és úgy érzem, energiánk is van hozzá. Úgy gondolom, a következő 10 évben is ugyanígy fogunk haladni. Szeretnénk minél több embernek megmutatni, hogy jó kimozdulni, csapatban lenni, kell a mozgás testileg és szellemileg is – fejtette ki. – Minden évben meg kell újulni ahhoz, hogy továbbhaladjunk. Nagyon sokféle ember jár hozzánk, így hozzájuk kell igazodni, de ebből nem szokott probléma lenni – mondta. Hozzátette, hirdetni nem nagyon szokták csapatukat, általában valamilyen szabadtéri esemény vagy egy kihelyezett próba után, szájhagyomány útján ismerkednek meg az emberek a linedance-szel.

Azt is elárulta, augusztus 19-én este ünnepelték meg a klub megalakulásának tizedik évfordulóját, de másnap, a karneváli felvonulással koronázták meg azt.

Idén volt az első alkalom, hogy felvonulóként részt vettek a Debreceni Virágkarneválon. – Most a klub 10. születésnapja miatt léptünk fel, ez egy kivételes alkalom volt. Egyébként 19-én és 20-án mindig van egy kétnapos programunk, ez a Karneváli Fiesta a Debrecen Linedance Clubbal. Ilyenkor az ország több helyéről, így Veszprémből, Budapestről, Nyíregyházáról, Úrhidáról érkeznek hozzánk linedance-táncosok, és mindkét napon 6 órát táncolunk – tette hozzá. Melinda az elmúlt tíz év legjobb élményei közül kettőt emelt ki: a csapatot és a saját rendezvényeiket. Minden évben két nagy eseményük van, az egyik április végén, a tánc világnapjához kapcsolódóan, a másik pedig a Karneváli Fiesta. – Ez egy nagy család, mindenki odateszi magát. Segítőkészek, odafigyelnek egymásra. De ez nem is működne anélkül, ha nem tennénk bele az energiánkat.