Nem akármilyen cseretárgyat osztottak meg néhány napja a DKT Csere-Bere Facebook-csoportban, ahol a tagok többnyire a megunt használati tárgyaikat szokták hirdetni, hogy azok ne kallódjanak el, ne landoljanak a kukában.

Halloweeni dekorációnak tökéletes lehet. Porcelán kisfiú, amúgy is félelmetes, de betört fejjel még inkább

– írta a feltöltött kép alá a porcelánbaba debreceni tulajdonosa. – Cseretermék: csokit vagy csalunk! – fűzte hozzá.

Betört fejjel még ijesztőbb

Természetesen a csoport tagjainak sem kellett több, frappáns hozzászólásokkal színesítették a már egyébként is felkapott bejegyzést. „Ezt a démont inkább nem engedném be a háza” – írta egyikük, míg egy másik tag a porcelánbaba gazdájának szánta gondolatát. „Hagyd ott egy random ajtó előtt azzal az üzenettel: most már a te gondod!” – fogalmazott.

Kedves története van

Megkerestük a cseretárgy tulajdonosát, aki megosztotta a Haonnal: egy csaknem 35 éves porcelánbabáról van szó, amit még gyermekként a szüleitől kapott. – Akkoriban még nem volt annyi játék, mint napjainkban. Édesanyám évtizedekkel korábban vett nekem „testvér” porcelánbabákat. Nem tudom miért, talán szépnek, értékesnek látta őket. Sose babáztam velük, de ott voltak a gyerekszobám polcain. Nem voltak számomra rémisztőek, de sose játszottam velük. Ahogy felnőttem, a játékaim többségét elajándékoztam beteg gyereknek, és megmaradt pár darab, amiket emlékként megtartottam.

Többek között ezt a babát is, aki egy pakolás közepette leesett a földre és mivel porcelánból van, betört a feje. Mivel anyukám meghalt és tudom, hogy neki ez akkoriban sok pénzébe került, nem volt szívem kidobni. Igazból nem rémisztett, nem voltak félelmeim, hogy valahol a szekrényben rejtőzik

– fogalmazott érdeklődésünkre. Kiemelte, nagytakarítást végzett otthon és úgy gondolta, október végén tökéletes halloweeni dekorációs kellék lehet azok számára, akik megtartják otthon az átvett szokás. Mint megtudtuk,