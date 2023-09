A Gergely-naptár szerint ebben az évben szeptember 29-én naplemente után köszönt be az egyik ismert izraelita ünnep a Szukkót, vagyis a sátrak ünnepe. Ez egy zarándok és egyben örömünnep - írta közleményében Szoboszlai Endre csillagász-ismeretterjesztő. Mint írta, ezen örömünnepnek van egy kevesek által ismert csillagászati vonatkozása is. Ez pedig az, hogy az ünneplők ilyenkor egy sátrat készítenek, mely lehet jelképes is, de fontos elem, hogy a sátor teteje lombokból készüljön, mégpedig úgy, hogy a lombfedő ágak között látszódjék a csillagos égbolt!

A Gergely-naptárunk szerint 2023. szeptember 29-én naplemente után, amikor feltűnik pár fényesebb csillag, a zsinagógai naptárban már másnapot írnak! Pontosan 5784. Tisri hónap 15-e és e naptári napon kezdődik el az ismert Szukkót – sátoros ünnep, sátrak ünnepe. Ez az egyik ismert zarándok- és örömünnepe a zsidóságnak. Hét napon át tart, de még a nyolcadik zárónap is ezen ünnephez kapcsolódik. Hozzátette, az ünnep vidámsággal, énekkel és tánccal zajlik. Kifejezi az isteni gondviselésben való hitet és bizakodás.

Ezen izraelita ünneppel kapcsolatban is sok szokás ismert, ilyen az említett égboltláthatósági szabály is, tehát olyanná kell „építeni” a sátor tetejét, hogy ragyogjon a fejünk felett az égbolt.

Napjainkban egyébként az égboltot nézve teleholdat láthatunk (szeptember 29-e éppen a holdtölte napja). Keleti irányban a Jupitert, tőle jobbra a Szaturnuszt láthatjuk. Szintén napjaink égi csodája lehet a hajnali órákban, a keleti égbolton, a Vénusz, vagyis az Esthajnal-csillag megtekintése. A Vénusz most szép fényes égitestként ragyog, a pirkadat bekövetkeztéig csodálhatjuk meg a bolygót.

Hold- és bolygóegyüttállás

Csodálatosnak ígérkezik október 1-jén éjszaka a Jupiter és a Hold együttállása. A két égitest három fokra közelíti meg egymást látszólag. Érdemes megnézni a csodás együttállást, mégpedig úgy, hogy elsején estétől egészen október másodikán kora hajnalig kövessük a jelenséget, a látszólagos közeledést. A látvány jó fotótéma is lehet, és nem igényel semmiféle távcsőhasználatot, szép szabadszemes jelenség lesz – tájékoztatta szerkesztőségünket Szoboszlai Endre csillagász-ismeretterjesztő.