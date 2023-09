Ahány ház, annyi íz – jól tudja ezt Berettyóújfalu is. A városban immár ötödik alkalommal tartják meg a Tájak – Házak – Ízek Fesztivált szeptember 9-én. A rendezvény középpontjában most is a főzőverseny áll. Az ítészek az idén jutalmazzák többek között a legjobb pörköltet, köretet, illetve levest készítő társaságokat, de a legvidámabb és legkreatívabb csapatok is elismerésben részesülhetnek. A nap folyamán több fellépő műsora szórakoztatja majd a főzni vágyókat.