A Haon podcaststúdiójának Szilágyi Judit volt a vendége. A fiatal showtáncos már elmondhatja magáról, hogy Európa-bajnoki és világbajnoki aranyérem birtokosa, de nem éri be ennyivel. Arról is mesélt, hogy újabb versenyekre készül, és nemrégiben tette le a bírói vizsgát, így most már ő is pontozhatja a versenyeken a lányokat.