A Hír FM debreceni magazinműsorának vendége Elek Péter volt. A helyi kötődésű humoristát egy másik oldaláról is megismerhetjük: beszélünk a humor fontosságáról, az inspirációról és arról, hogy milyen jelentősége van annak, hogy a színpadon fekete pólót hord. Emellett kitérünk a régóta vágyott, és most megvalósult önálló estéjének témájára is.