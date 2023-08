A PoénCast állandó és továbbra sem teljesen százas műsorvezetői is legalább annyira imádják a mémeket, mint azok a barátok, akik az érzéseikről egymással nem beszélnek, csak vicces mémeket küldözgetnek egymásnak.

Az internetes mém mint jelenség állandó megújulásának egyik alapja, hogy bármilyen aktualitásra lehet velük reagálni. Ezért is találkozhatunk velük lépten-nyomon, ha a világhálón böngészünk, vagy a Facebookon pörgetünk. Szerencsére Anna és Sanyi is rendszeresen fárasztja egymást ezekkel a képekkel (is), így volt miről beszélgetniük.