Szajolon, a Tisza partján került szem elé a jobb lábán színes gyűrűt viselő madár. Gyűrűkarakterei alapján idén nyáron töltötte a huszadik életévét, így újfent megdöntötte a saját maga által birtokolt rekordot. Hazánkban, Európában, sőt a faj egész elterjedési területén jelölt egyedek közül bizonyítottan ez az egyed a legidősebb, természetes élőhelyén megfigyelt példány.

Fekete gólya, latinul Ciconia negra

Fotó: Nagy Gábor / Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

A természetvédelem sikerének pillanata is, hiszen ez a fekete gólya visszatérő vendége kedvelt fészkelőhelyének, a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzetnek, ahol megfelelő életfeltételek várják. Az 5082 gyűrűszámú madarat 2003-ban Hercegszántón gyűrűzte fiókaként Kalocsa Béla. Viszontagságos éven van túl a gyönyörű madár, hiszen ismeretlen okból jobb lábán két ujját is elveszítette, illetve színes jelölőgyűrűjéből is hiányzik egy kisebb darab – tudhattuk meg a nemzeti park közleményéből.

A fekete gólya fokozottan védett madárfaj, természetvédelmi értéke 500 ezer forint.