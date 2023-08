Több rekord is megdőlt szombaton a Magyar Fürdőszövetség által szervezett Országos vízipisztoly csatán - számolt be róla közösségi oldalán a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Mint írták, az országos rendezvényen több rekordot is felállítottak:

Legtöbb fürdőben egyszerre vízipisztolyozók száma: 37 fürdő

Egyszerre legtöbben vízipisztolyozók száma Magyarországon: 5902 fő

Egy helyen legtöbben csatázók száma: Hajdúszoboszló 1229 fő

Az eseményen ott volt fotóriporterünk is, aki megörökítette a hajdúszoboszlói rekordot: