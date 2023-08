Pongor Sándor már egészen kicsi korában elhatározta: rajzzal szeretne foglalkozni, majd a tanulmányait is művészeti iskolában végezte. – A Medgyessy Ferenc Gimnáziumba jártam, ahol megismerkedtem olyan emberekkel, akik házilag készítettek tetoválásokat. Ők vettek rá, hogy én is foglalkozzak ezzel. Akkoriban akadt a kezembe először tetkós magazin, ami rögtön megtetszett. 2006 óta pedig ez a szakmám. Sosem az motivált, hogy mekkora karriert lehet csinálni, hanem sokkal inkább a kitörési lehetőség. Egy kisebb településről, Pocsajról származok, onnan szerettem volna valamit elérni. Szó se róla, jól éreztem ott magam, de mindig volt egyfajta belső motivációm, hogy máshol próbáljak szerencsét – kezdte.

Debrecenben élek, de szoktam külföldre is járni, bár kissé unok bőröndből élni. A tetkósok nagy része a pénzért jár másik országba dolgozni. Maximalista vagyok, csak jó munkákat szeretek kiadni a kezeim közül. Jelenleg Svájcban dolgozok, de szakmai úton voltam már Ausztriában, Máltán, Lengyelországban, Portugáliában és Angliában is

– tette hozzá.

Igazi DVSC-drukker

Hajdúságiként aligha lehet csodálkozni, hogy valakinek a szívügye a DVSC, és maga is rúgja/rúgta a bőrt. – Mindig is szerettem volna válogatott futballista lenni. Megyei szinten játszottam, ez volt a maximum a karrieremben. Szerettem az öltöző légkörét és illatát, az egészet, ami jellemezte ezt a közeget. Nem titok, hogy amikor csak tudok, járok a Loki meccseire. Nem vagyok igazi ultra, de a kapu mögött szeretek szurkolni. Ennek apropóján szerettem volna ötvözni a két szerelmemet, a tetoválást és a focit. Ezért hoztam létre a Black Lab Footballt, kreatív futballkártyákat adunk ki. Többek között a DVSC-vel, Sebők Vilmossal és Dzsudzsák Balázzsal is dolgoztam együtt – mondta.

Anno Tőzsér Dániel keresett még, hogy tetszenek neki a munkáim, és szeretne ő is egy tetoválást. Olyannyira jó lett a kapcsolatunk, hogy neki vetettem fel először a kártyaötletemet, azonnal mellém állt és segített. Igaz, nem szoktam különbséget tenni a vendégeim között, de a focistákkal való közös munkák ott vannak a toplistámon. Tőzsér Dániel, Sebők Vilmos, Ugrai Roland mind-mind a vendégeim voltak

– fogalmazott. Pongor Sándor többek között arra is büszke, hogy dolgozhatott a Tankcsapdával is, és a tragikusan fiatalon elhunyt Komáromi Gábornak is ő készítette egyik tetoválását.

Végezetül elárulta, szurkolóként neki is nagy reményei vannak a DVSC idei szereplésével kapcsolatban. Úgy fogalmazott, hatalmas öröm lenne, ha sikerülne megismételni a tavalyi szereplést. Úgy tartja, fantasztikus élmény volt az Alashkert és a Rapid Wien elleni hazai nézőszám, és jövőre is szeretne nemzetközi meccsekre járni a Nagyerdei Stadionba.