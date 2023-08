Két apáca-fütyülőludat fogadott a Zürichi Állatkertből az Állatkertek Éjszakájára készülő Zoo Debrecen. Mint azt a nagyerdei intézmény csütörtöki közleménye megjegyzi, az idén márciusban kelt fiatal tojókat már el is fogadta társainak a 2021-ben érkezett két gácsér, így a négyfős csapat teljes harmóniában csodálható meg a vörös pandák kifutója melletti társasröpdében. Látva hogy az új jövevények már most otthonosan érzik magukat a Nagyerdő fái alatt, a park bízik a későbbi szaporulatban is.

Forrás: Zoo Debrecen

Az apáca-fütyülőlúd (Dendrocygna viduata) érdekes módon a szubszaharai Afrikában és Dél-Amerikában egyaránt előfordul, mivel feltehetően az ember hurcolta át magával az Atlanti-óceánon, részletezi a közlemény. Nevét az apácák által viselt habitushoz hasonló színezetéről és jellegzetes, füttyszerű hangjáról kapta. Trópusi madár, így nem vándorol. Hatalmas, akár több ezer egyedből álló kolóniákat alkot, amelyek a párzási időszakban párokra vagy kisebb csapatokra szakadnak. Fészkét a vízpartra, ritkábban fák üregébe rakja. A szülők felváltva kotlanak a tojásokon, és közösen nevelik a fiókákat, akik nyolchetes korukra válnak önállóvá.

Forrás: Zoo Debrecen

Természetes populációi egyelőre stabilak és népesek, de a betegségek, a vadászat, valamint az élőhelyvesztés veszélye miatt a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján. A hazai állatkertek körében viszonylag ritkának számít, mivel csak két másik intézményben találkozhatunk vele.