A Tóth Vera Quartet is fellép a Debreceni Egyetem programhelyszínén a 15. Campus Fesztiválon. Az énekesnő és zenekara igazi stíluskavalkádot ígér, a jazz, a szving, a blues és a funky műfajában egyedi hangzású koncertet láthat és hallhat tőlük a közönség péntek este – olvasható a DE közlésében.

„A Dal egy biztos hely”, ahogy az a Valahol Európában című musicalban is elhangzott. Tóth Vera azt mondja: ha szereted a zenét, akkor megtalálod a tökéletes helyet, ha pedig értesz is a zenéhez, akkor kitárulnak a kapuk, és adott a lehetőség a kibontakozáshoz.

– A zene szeretete mindig meghatározó volt számomra, ehhez pedig az kellett, hogy a közvetlen környezetemben csakis minőségi zenét hallgathassak. Mindig a zene volt az, amibe ha kellett, el tudtam menekülni, visszahúzódó, művészlelkű gyerekként sokszor az éneklés, a zene volt a legjobb barátom. Ez már az óvodában megmutatkozott, valahogy másképp énekeltem, mint a többi gyerek és ezt a felnőttek is észrevették, majd abba az irányba tereltek, hogy végül az éneklés lett az életem – nyilatkozta a hirek.unideb.hu-nak Tóth Vera.

Jazz, szving, blues, funky – csak néhány műfaj, melyekben otthonosan mozog. Ezek közül is leginkább bluest szeret énekelni, de vallja, hogy a jazz több kaput kinyit, ezért igyekszik kombinálni a stílusokat, a jazzt, az igényes popot, a bluest a gospellel. A mondanivaló és a kimunkáltság a legfontosabb számára, ezért a mai modern popdalok többségével nehezen tud azonosulni, viszont az 50-es, 60-as évek igazi tartalmat sugárzó, komplexebb szerzeményei vagy éppen a komolyzenei darabok ma is közel állnak hozzá.

– Úgy akarok énekelni, hogy annak legyen értékelhető üzenete, olyan irányzatok vannak hatással rám, amelyek erősítik a szellemet, segítik, gazdagítják az alkotómunkát. Ebben a klasszikus zenének, a régi zenei műfajoknak és a tradicionális megközelítéseknek megkerülhetetlen szerepük van – emelte ki az énekesnő.

Énekelt már Sting és Lenny Kravitz előtt, zenélt a Budapest Jazz Orchestrával, végigturnézta az egész országot. A legemlékezetesebb fellépése Lenny Kravitz koncertje előtt volt, amikor Farkas Zsófi vendégelőadójaként a húgával két spirituális gospelt adtak elő. Ezt követően a világsztár énekes odalépett hozzá, és személyesen mondta el, milyen nagy hatással volt rá a produkció. De felelősségteljes szereplést jelentett Tóth Vera számára a Fábián Juli-emlékkoncert is.

Szerinte a Campus Fesztivál reformáló erővel bír, hiszen nagyon hiányzik a mai rendezvények többségéből az, hogy gasztronómiai és nevelő célzatú programhelyszínek is legyenek, utóbbi szempontból is különlegesnek tartja a Debreceni Egyetem szerepét. Mint mondja: a hazai könnyűzenei fesztiválokon nem jellemző, hogy ekkora intenzitással jelenjen meg egy felsőoktatási intézmény, a Campus szerinte ebből a megközelítésből is különleges.

– Nagyon ritka, hogy egyetemi vezetőknek is fontos legyen egy fesztivál, pedig segíthet megerősíteni a generációk közti kapcsot és biztonságérzetet is sugároz a fiatalok felé. Ez egyrészt példamutatás, másrészt pedig mentsvár a diákoknak, nekem fiatalabb koromban nagy szükségem lett volna erre. Örülök, hogy most megadatik ez – fogalmazott az énekesnő.

A Tóth Vera Quartet az Egyetem Tér Színpadon játszik pénteken. Műfajilag változatos koncerttel készülnek, hiszen a saját dalok mellett feldolgozásokat is játszanak majd nem szokványos hangvételben, a pop alapjait használva a jazz, a balkáni és a cigányzene sajátosságait is megszólaltatják.

– Egy olyan koncertet tervezünk, ami önmagában is kuriózum, ahol sokféle műfaj találkozik és ez izgalmas egyveleget, egyfajta spirituális utazást kínál a közönségnek – tette hozzá Tóth Vera.