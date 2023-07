A tizenhét éve özvegyként élő Kertész Imréné életében igazzá vált a híres Bálint György gondolata, mely korábban Földesen többször elhangzott:

a kert zöld orvosság, gyógyír a bánatra és ok az örömre.

A szépkorúak közé tartozó Erzsike néni udvara rózsák és virágok sokaságának otthona, melyet sokan megcsodálnak. Az asszony novemberben lesz 90 éves. Júliusi napjait reggel a ház előtti kert virágainak ápolásával, öntözésével kezdi. Aztán a hátsó veteményeskertje következik, ahol sok munkát ad a zöldségek, egyéb vetemények gyomtalanítása.

Ápolja és csodálja is virágait a Földesen élő Kertész Imréné

Forrás: Péter Imre

Kertészkedve gyógyul

– Nehezen telnek a napok, mindenem fáj egy fránya bélfertőzés miatt, a sok antibiotikum mellé nekem gyógyító torna a napi kertészkedés. Nagy a portám, négyszáz négyszögöl, nem szeretem, ha gyomot látok benne. Kisgyermekkorom óta szeretem a virágokat, egész életemben gyűjtöttem fajtáikat. Sorolhatom a több mint harmincból a számomra legkedvesebbeket: liget szépe, kokárdavirág, sóvirág, rozetta és a sokfajta rózsa. Ezek most is virágban pompáznak. Nagyon szeretem az évelő ágyszegélyek virágait. A ház alapját is körülültettem borostyánnal. Állítólag a házalapból elszívja a nedvességet. A kerti petúniákkal madarak ajándékoztak meg, valószínűleg repülésük közben elszórták a magját – mondta el Erzsike néni.

Örökbe fogadták egykor

Érdekes az én életem, kedves. Amikor megszülettem, anyám édesnénjének adott örökbe. Végh Józseféknél nevelkedtem, a Dózsa utcán. Ők neveltek fel, példájukkal belém oltották a munkaszeretet.

Sokszor hallottam, hogy nevelőapám tüdejét az első világháború harcterén roham közben bajonettel átszúrták. Onnan négy évre orosz hadifogságba hurcolták el, Tomszk és Omszk városokba. Az ottani kefegyárban dolgoztatták. A fogolyélet rákényszerítette, hogy megtanuljon oroszul, még az általa ott készített keféket is hozott haza onnan szabadulásakor. Azután, '44 októberééig nem is használta az orosztudását, de amikor bejöttek a muszkák, igen szigorúan rájuk kiabált ékes orosz szóval, mert fitetni kezdtek a kamránkban. Azok igen meglepődtek, el is mentek. De aztán jöttek az oláhok a két csúcsos sapkájukban, őket már nem zavarta apám hangos orosz káromkodása. Reám is parancsolt nevelőapám, hogy riglizzem be a kiskaput, és bújjak el. Tizenegy évesen is féltett a katonáktól. Milyen érdekes az élet, bizonyára fontosabb dolgaik miatt nevelőszüleim csak hatvanéves koromban vettek engem a nevükre – osztotta meg.

Családnevében is kertész

– 1950-ben mentem férjhez Kertész Imréhez. Így a nevünkkel is valóban kertész családdá váltunk. Mind a ketten a helyi Rákóczi tszcs növénytermesztői lettünk. Sok munkával felépítettük 1954-ben ezt a nagy vályogházat. A szövetkezeti napi munkánk mellett itthon és a Nagykertben, meg a Gúnárkertben lévő kerti földjeinken zöldséget, virágokat neveltünk, zöldségesek, virágosak jöttek érte, majd mi piacozni kezdtünk velük. Istenem, de sokat dolgoztunk, áztunk, fáztunk a környék piacain. 1952-ben született Imre fiunk, hála Istennek, tanult ember lett, mérnök. Nagyrábéra került, ott él szép családjával. Anita unokánk két dédivel ajándékozott meg, Emilke és Anna baba gyakran megszépíti öreg napjaimat látogatásaikkal. A kedvükért tartok tíz tyúkot és egy macskát. Foglalkoznak velük, ha itt vannak. A minap a haszontalan macskám elkóborolt, kilenc napig kerestettem. De aztán hazajött, lehet, hogy bezárták valahol – avatott be minket a mindennapjaiba a lassan 90 éves asszony.