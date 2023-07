A 115 éves Tiszagyulaházán 16. alkalommal rendezték meg szombaton a Gólyafesztivált. A falu mézeskalács-birodalmat idéző központjának füves területén már a Haon délelőtti érkeztekor tétre ment a futballtorna, a pályán a tiszagyulaházi és az újszentmargitai focisták mérkőztek meg egymással.

Forrás: Molnár Péter

A község le sem tagadhatná az önnön születésnapjára tizenhat éve életre hívott Gólyafesztivál nevét, mivel a faluközpont szinte bármelyik szegletére pillantva feltűnik a költöző madár szimbóluma. Mint minden valamirevaló falunap, ez is istentisztelettel, majd motorosfelvonulással kezdődött, a nyíregyházi csapat több mint harminc vasparipával szelte át a főutat.

Forrás: Molnár Péter

A tiszagyulaháziak megadják a módját szülőföldjük ünnepének – összegeztük, amikor a fesztivál területére érkeztünk. Míg a gigászi bográcsokban az ünnepi ebéd rotyogott, a helyi közösséget színpadi produkciók szórakoztatták.

Évszázados nyugalomban

Hogy mennyi előnnyel is jár, ha az ember egy ezer lélekszám alatti kistelepülésen él, többek között az is szemléletesen mutatja, hogy mindenki gyalog érkezett a mulatságra. Köztük Gáborék is, akik hat éve választották otthonuknak a települést.

Mint megtudtuk, felesége itt született, sokáig egy negyven négyzetméteres tiszaújvárosi panellakásban éltek, végül úgy döntöttek, hogy Tiszagyulaházán építik fel családi otthonukat. – Nagy terünk lett, nyugalom, jók a szomszédok, és mivel a kisfiam szereti az állatokat, itt már ezt is meg tudtuk oldani a kedvéért – magyarázta az édesapa. Dávidnak így birkái, nyuszija is lett. Kislányuk, Dorka az ünnepségen szavalt is, a helyi általános iskolába jár majd ősztől.