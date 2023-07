Pár napig még biztosan kitart a július közepi forróság, a debreceni vasút- és buszállomáson például már vizet is osztanak, de az állatkert is gondoskodik arról, hogy a lakóik, munkatársaik és a kilátogatók is kellemesebben érezzék magukat a hőségben. Az intézmény Facebook-posztja rámutat: ebben nagy segítséget jelentenek a Nagyerdő árnyékot adó lombjai és a belvárosénál kedvezőbb mikroklímája, de ezen felül a szokásosnál is több felfrissülési lehetőséggel – hűtött vagy fagyasztott lédús finomságokkal, illetve hűtőfürdővel, zuhannyal vagy akár dagonyával – gondoskodnak állataik jólétének és jó közérzetének megőrzéséről.

A posztban megosztott képen egy extrém cuki katta élvezi épp az odakészített frissítőt.