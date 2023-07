Olyan boldogunk voltunk, hogy lesz nekünk is család. Amikor anyák napja volt, úgy csavarodott a szívem. Mentek a Barneválnál dolgozó anyukák, jól esett volna, ha mehetek én is, de hát nekem nem volt családom. Azt mondták, nem is lehet. Amikor megszületett a fiunk, hát annál nagyobb öröm már nem is lehetett volna