Továbbra is a gitár viszi prímet, de mivel évről évre többen jelentkeznek a debreceni Rocksuliba, bővel lesz utánpótlás a cívisváros könnyűzenei életében. Óvodáskortól a nyugdíj utáni jelentkezésig senkit nem utasít vissza Debrecen könnyűzeneiskolája, erről és a Rocksulicsalád további négy tagjáról is beszélt Balogh Miklós Péter igazgató nemrég a Haon Nő a hangerő podcastjében. Szó volt a vizsgakoncertekről, a tehetségkutató műsorokról és közösségépítésről is.

Már a következő tanévre készülnek, és továbbra is vállalják: senki nem marad zenei tudás nélkül, aki jelentkezik Debrecen legmenőbb iskolájába.