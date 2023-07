Két évvel korábban olyan jegyespárról adott hírt a Haon, akik között nem szokványos időszakban mélyült el a szerelem. A két balmazújvárosi fiatal, Györfi Fanni és Kunkli Péter a járványidőszak közepén döntöttek úgy, hogy összeköltöznek. A szerelmesek öt éve alkotnak egy párt. Két éve nyáron Peti nem akármilyen módon jegyezte el szerelmét, Fannit, a természet szívében, Vókonyán tette fel kedvesének a nagy kérdést: „Hozzám jössz feleségül?”.

Nem akármilyen huszonévesekről van szó, sok mindenben különböznek a kortársaiktól. Imádják a természetet, és ahogyan évekkel ezelőtt is kijelentették, távol a világ zajától szeretnének élni, mindemellett továbbra is azt tartják, a hagyományőrzés a jövőben is központi szerepet tölt majd be az életükben.

A természet közelében képzelik el jövőjüket

Figyelemmel követtük az életüket, és örültünk, hogy a számításaik beértek,

ugyanis a szerelmesek idén júliusban egybekeltek.

Nem szerettek volna semmit sem elsietni, Peti többek közt azért dolgozott az elmúlt években, hogy olyan esküvőjük legyen, amit megálmodtak. Korábban a következőt nyilatkozta portálunknak Péter, akinek egyáltalán nem szégyen a kétkezi munka: „Sokszor gyermekként besegítettem a felmenőimnek, már akkor sem volt szégyen kaszát ragadnom. Tizenévesen a természetet jártuk. Nagyon sokat sétáltunk az erdőben, a mezőn a madarakat tanulmányoztuk. Ettől függetlenül úgy vélem, soha nem késő közelebb kerülni az anyatermészethez, olyan pluszt, energiát tud adni, amilyenre nem is gondolnánk. Akkor érzem igazán otthon magam, amikor körbevesznek a fák, hallom a madarak énekét, és figyelhetem, ahogyan az állatok legelésznek. Bezárva érezném magam, ha egy gyárban, vagy éppen egy irodában kellene dolgoznom. Persze nem véleményezni kívánom azokat, akik egy monitor előtt ülnek, és úgy végzik a napi feladatukat, viszont én arra képtelen lennék.” Az újdonsült férj két éve leszögezte, az esküvővel még várnak, nagy a család, rengeteg barátjuk van – ezért világraszóló lakodalmat szeretnének.

Forrás: Györfi Fanni-archív

És ez meg is történt

A napokban megkerestük őket, és megtudtuk, a lakodalom pontosan úgy zajlott, ahogyan megálmodták, nagyon jól érezték magukat. Olyan nap volt az életükben, amit soha nem fognak elfelejteni. Mindenki ott volt, aki számít. Az előkészületekben rengeteg segítséget kaptak a családtól és a barátoktól, amiért nagyon hálásak nekik. – Hatalmas élmény volt számunkra minden egyes perce az esküvőnek is. Nagyon örülünk, hogy ennyien el tudtak jönni, és annak is, hogy láthatóan mindenki nagyon jól érezte magát. Fontos a jövő számunkra, igyekszünk előretervezni, a családalapítás is nyilván szóba jön, de mindent szépen a maga idejében. Semmit nem szeretnénk elsietni. Úgy szeretnénk belefogni a családalapításba, ha már mindketten azt érezzük, hogy erre fel vagyunk készülve. Fiatalok vagyunk, rengeteg időnk van még. Nem azért házasodtunk össze, mert már most gyereket szeretnénk, úgy gondoltuk, ennek a házasságkötésnek most jött el az ideje. Az a célunk, hogy az új otthonunkba szülessen meg a baba – hangsúlyozta kérdésünkre Fanni.

Az újdonsült házaspár jelenleg még a szülői házban él, de azon vannak, hogy a közeljövőben legyen egy sajátjuk. Olyan házat szeretnének, ahol állatokat is tudnak tartani, mivel fontosnak tartják, hogy még a mai modern világban is valamennyire önellátó életet tudjanak élni.

Világraszóló lakodalomra vágytak, és ahogyan a képeket elnézegetjük, a számításaik bejöttek. Péter – ahogyan azt szokás, kikérte Fannit a családi háztól, majd hintóra ültek, és a házasságkötő teremig meg sem álltak. Majd jöhetett az ünneplés, ahogy nemcsak ők, hanem a násznép is ünnepelt. Ezúton kívánjuk nekik, minden álmuk váljon valóra, és mindig legyenek nagyon boldogok!