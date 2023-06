Az idei évben már a harmadik százkilós harcsáját fogta meg Zalkodi András, számolt be a Pecaverzum. Mint arra olvasóink is emlékezhetnek, ő az az óriásspecialista horgász, aki Ohaton akaszt rendszeresen méretes halakat, fogásaival már több cikkben is foglalkoztunk. Ahogy arra a horgászportál is rámutat, a pecások szerint az ohati 3-as tóban élhet az ország legnagyobb harcsája, egy 280 centis, 140-150 kilós szörny, amelyet Zalkodi is nagyon szeretne megfogni.

A horgász idén márciusban és májusban is akasztott már százkilós halat, de a tavasz végén is próbálkozott feleségével és barátjával együtt. A rekorder óriást nem, 30-60 kilós halakat és egy százkilós monstrumot viszont sikerült kifognia a beszámoló szerint. Hiába voltak hárman, segítséget kellett kérniük, hogy utóbbit a partra húzzák.

Mint arra a cikk rámutat, Zalkodi a halak hosszát szokta csak mérni a kíméletes bánásmód érdekében, de korábbi fogásai alapján már jól be tudja azonosítani, hogy melyik haladhatja meg a 100-as álomhatárt.

Érdekessége, hogy sárga színű volt. Biztos, hogy nem fogta még meg senki. Ez sem mai gyerek már, ezek a nagyok biztosan legalább 40 évesek. Még mindig vannak a tóban olya harcsák, amelyek nem voltak még horgon, vagy ha voltak is, megléptek

– nyilatkozta a lapnak a 242 centiméteres harcsáról.