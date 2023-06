Rézműves Vivien látássérültként neveli kislányát, Lénát. A pici lánynak nemrég volt névnapja, amire édesanyja egy etetőszéket szeretett volna venni, ám anyagilag nem engedhette meg magának. Most azonban csoda történt: Nógrád megyéből a segítségére siettek – írja a Ripost.

A lap már korábban is foglalkozott a 22 éves Rézműves Vivien történetével. A fiatal nő gyermekkora óta látássérült, és most egyedülállóként neveli tizenhat hónapos kislányát, de egy háztartásban él édesanyjával és testvérének családjával Nagykerekin. Mint kiderült, az édesanya nagy álma, hogy kislányának vehessen egy etetőszéket névnapjára, hiszen így számára is könnyebb lenne szilárd ételekkel etetni Lénát. A különleges kívánságról a magazin olvasói is értesültek, és hamarosan valóra is váltották azt.

Valóra váltották az álmot

Vivienék álma egészen Nógrád vármegyéig jutott, ahol egy salgótarjáni jóakaró úgy döntött, nekik ajándékozza a már nem használt etetőszékét. A szállításban egy szintén nógrádi pedagógus volt segítségükre, aki azóta is támogatja anyagilag a családot. Legutóbb például a kis Léna gyógyszereit fizette ki. Így a névnapi ajándék közel 300 kilométert utazott, hogy megérkezhessen Nagykerekire újdonsült kis tulajdonosához, aki boldogan vette birtokba.

Nagyon örültem a széknek, főleg, hogy most sok pénz elment gyógyszerre is, ugyanis Léna beteg lett. Még névnapi ajándékot sem tudtam neki venni, de a jóakaróknak hála, igazi ajándék lehetett neki az etetőszék

– mesélte boldogan a Metropolnak az édesanya, aki elmondta, hogy az etetőszéken kívül egy ingyen elvihető hintalovat is kapott a kicsi Léna, mellyel a sógora lepte meg a névnapos csöppséget.

Léna egyelőre csak öt percre marad benne az etetőszékben, hiszen még nem szokta meg. Szaladgálva eszik inkább, de nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki segített benne, hogy eljusson hozzánk

– nyilatkozta a látássérült édesanya, aki azt hitte, hogy már teljesen le kell mondania arról, hogy Lénának névnapi ajándékot adjon, hiszen nincsenek könnyű anyagi helyzetben.

Amellett, hogy Vivien nem tud dolgozni, az édesanyja, Léna nagymamája sem tud, hiszen lánya látássérült, a családot pár hónapja ráadásul hatalmas veszteség is érte: Vivien édesapja hosszú betegeskedés után elhunyt, így az egyik kenyérkereső is kiesett a családból. Bár Vivi szeretne munkába állni a közeljövőben, édesapja halála után egyelőre még nem szeretné anyukájára hagyni a kislányát.

Aprócska szobákban és szűk konyhában töltik a napjaikat Vivienék, a házba még a gáz sincs bekötve. A látássérült édesanyának a legnagyobb kihívást azonban a magas küszöb, illetve az alacsony beltér és szűk szobák jelentik, melyekben nehezen tud Lénával egyedül közlekedni.

Édesanyám sem fog örökké élni, meg kell tanulnom teljesen egyedül közlekedni, ebben a házban viszont jelenleg így nem tudok. De már az is hatalmas segítség lenne, ha bevezethetnénk a gázt

– mesélt anyagi gondjaikról Vivien, aki minden segítségért hálás, amivel kényelmesebbé és boldogabbá teheti kislánya életét.