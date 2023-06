Manapság egyre nagyobb teret nyernek maguknak a fodrászok, így a mondás is felértékelődik, miszerint a haj mindig nő. Ettől fogva valószínűsíthetően a jövőben is szükség lesz a szakmában dolgozókra, akik lelkiismeretesen végzik munkájukat. Az emberek azonban valahogyan folyamatosan az újat, vagy a különlegest keresik, így nem ritka, hogy napjainkban valóban olyan szakemberekkel találkozunk, akik rászolgálnak erre a titulusra. A debreceni mesterfodrász, Beke Balázs a kezdetekről mesélt a Haonnak, melyben kitért többek között arra, hogy egészen fiatalon kezdett el érdeklődni a „hajazás” iránt, s mai napig nagy szerelmese munkájának. – Nagyon fiatalon megfogalmazódott bennem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, talán 11 éves lehettem. Az első jelek azok voltak, hogy mindig arra összpontosítottam, hogy milyen hajam legyen a következő. A háztömbben, ahol laktam, volt egy szalon, melyben egyre többet megfordultam, figyeltem a munkásságát az ott dolgozó fodrásznak. Az iskolát közgázon kezdtem, de hamar kiderült, hogy az nem az én világom, inkább alkotni szeretek.

Gondolhatja mindenki, hogy a szüleim mennyire örültek neki, hogy egy úgymond elit iskolából beiratkoztam szakképzőbe, de szerencsére nem zárkóztak el teljesen tőle

– kezdte a szakember, majd azt is elárulta, melyik volt az a pont, amikor először úgy érezte, ebből valami nagy dolog is kisülhet. – Nem voltam egy mintatanuló, de amikor elkezdtem a fodrászsulit, akkor éreztem azt először, hogy valami ténylegesen elkezdett érdekelni, ettől fogva folyamatosan összpontosítottam a tanárokra. A szakmai gyakorlatokon fedeztem fel, hogy a velem egykorúak – minden nagyképűség nélkül – mintha hozzám képest elmaradtak volna.

Ez természetesen köszönhető volt annak is, hogy a szakmai gyakorlatomat remek helyen töltöttem, nagyszerű alapokat kaptam. Akkoriban azért választottam a fodrász szakmát, mert szeretek alkotni, de mostanában nem ez a megfigyelhető tendencia a fiatalok körében

– mondta a mindössze 28 éves szakmabeli, aki egyebek mellett oktató is lett az évek során, s hangsúlyozta: remek érzés, amikor elsétál egy-egy debreceni üzlet előtt, és mindig lát olyat, aki az ő kezei alatt tanult.

Sokrétű a siker

Az ember, s főként a híres szakemberek a kezdetektől fogva képzik magukat, és építik a vendégkörüket. Minden szakmában kulcsszerepe van az ismeretségnek, ám talán a fodrászok tekintetében ez az egyik legfontosabb összetevője a sikernek. Beke Balázs szerint nem lehet elmenni szó nélkül az alázat és a szorgalom mellett, és célszerű minél hamarabb letenni a siker alapköveit. – Egészen fiatalon igyekeztem az alapokat lefektetni, előfordult, hogy 10-12 órát is dolgoztam, mégsem tűnt fel. Akkor lehet valaki igazán sikeres, ha sok-sok órát beleöl az egészbe. Mindig hálás vagyok azért, hogy amikor bemegyekek reggelente dolgozni, barátokhoz érkezek. Tanulókoromban sokszor jártam versenyekre, mindig is szerettem magam megmérettetni.

2017-ben sikerült egy magyar versenyen nyernem, amivel kvalifikáltam magam egy barcelonai rendezvényre, amelyen szintén első lettem. Mondanom sem kell, mekkora öröm volt az számomra. Ekkoriban egyébként Londonban tarolt a barber hullám, itthon annyira nem, de én olyan technikákkal versenyeztem, amelyeket a mindennapi munkám során is tudtam hasznosítani.

Úgy vélem, az alapok ehhez nagyon fontosak voltak, plusz mindig is érdekelt a nemzetközi vonal, amelyet azóta igyekszek folytatni. Londonban rengeteget jártam, az ottani szakemberekből sokat inspirálódtam. Legközelebb például júniusban Lengyelországban, majd azt követően Hamburgban fogok vizitálni, ráadásul egyedüli magyar előadóként. Azért is lesz különleges, mert angolul eddig nem sokat prezentáltam, de ebből is tudok tanulni és fejleszteni magam – fogalmazott.

Forrás: Kiss Annamarie

Televíziós szerepek

Mióta világ a világ, a fodrászok rendszerint helyet kaptak a divat világában, s úgy is fogalmazhatnánk, meghatározó szerep jut nekik. A hírességek figyelmét is hamar felkelthetik a menő sérók és az igényesen elkészített hajkoronák. Ennek következtében fontos, hogy mindig a maximumot hozza ki magából egy szakember, s amennyiben ez így van, akkor lehetősége nyílhat televíziós műsorokban is szerephez jutnia. – Ha valaki úgy fogja fel, hogy ez egy divatszakma, akkor az a munkáján is látszódhat. Továbbá, amennyiben egy szakember ilyen mentalitásban dolgozik, sok szakmabeli figyelmét magára irányíthatja. Arról nem is beszélve, hogy az ilyen fodrászokat keresik is, tehát ez jó lehetőség mindenkinek.

Nem titok, a Dancing With The Starsban is szerephez jutottunk, amelyre a mai napig nagyon büszkék vagyunk. Természetesen ez nem csak az én sikerem, remek csapathoz tartozok, ők is kellettek a sikerhez. Emellett a DVSC játékosai is sokat járnak hozzám.

Ez is áll hozzám a legközelebb, mondhatni, a szívem csücske, és például Dzsudzsák Balázzsal is baráti viszonyt ápolok. Sportfanatikusnak tartom magam, így különösen jól esett, amikor a magyar válogatottnál is dolgozhattunk, tényleg felejthetetlen emlékként maradt meg. Mégis az egyik legfontosabb, hogy minden vendégemet ugyanúgy kezelem, nem teszek különbséget senki közt, nem is lenne korrekt – árulta el.

Családfő lett

Habár mindössze 28 éves a cívisvárosi fodrász, mégis hamar apuka lett. Négy hónapja született meg kislánya, s a sok utazás és munka mellett immár a családfő szerepet is be kell töltenie Beke Balázsnak. A szakember úgy fogalmazott portálunknak, az egyik legnagyobb öröm számára az apaság, és minden nap arra törekszik, hogy ebben a feladatkörben is a legjobbját nyújtsa. – Nagyon vártam azt a pillanatot, hogy gyermekem legyen. Amikor megtudtam, hogy lányom lesz, akkor húztam magamnak egy határt, hogy a család az első. Addig is próbáltam erre prioritásként tekinteni, de teljesen más az, amikor már várnak otthon.

Az első perctől kezdve kiveszem a részem az apukaszerepből, de a legnagyobb elismerés a páromé, aki minden energiájával azon van, hogy remek édesanya legyen.

Persze, visszalassult az életem, de ez édes teher. A szalonmunkáimon ez nem látszódik meg, de az utazásokat és a külföldi tanulmányi kiruccanásokat háttérbe helyeztem, ráadásul az oktatásaimat is szüneteltettem. Február óta az első utam most lesz Lengyelországba, de ez nálam már nagy kihagyásnak számít. Az olyan pillanatokat, amelyeket a kislányom okoz, meg szeretném élni és ott lenni mellette.

Hiába melóznék sokat, nem tudnám pénzen megvásárolni ezeket, így igyekszem a lehető legtöbbet otthon lenni. Talán korán van még erről beszélni, de simán el tudnám képzelni, hogy belőle is fodrász legyen, ki tudja?

Az a legfontosabb, hogy minél hamarabb jöjjön rá, mi érdekli leginkább, miben tud kiteljesedni, és legyen boldog – mondta a mesterfodrász.

Beke Balázs portálunknak végezetül elárulta, egyelőre nem tervez elköltözni Debrecenből, hiszen mondhatni, baráti viszonyban van a vendégeivel, és komfortosan érzi magát a cívisvárosban. A jövőben még nagyobb figyelmet fordítana az oktatásokra, akár online is, hiszen szeretné megosztani tudását a jövő generációival. Fontosnak tartja, hogy legyen utánpótlás, s minél többen megtalálják a boldogságukat ebben a szakmában is, amelyhez örömmel járul hozzá a következő években is.

Orosz Krisztofer