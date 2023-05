Lassan egy éve, hogy a debreceni Takács Szofi még óvodásként vehette át élete első világbajnoki címét. Azóta több nemzetközi és hazai versenyen zsebelt be jobbnál jobb eredményeket, így nem csoda, hogy a Haon is úgy ír róla: a kislány, aki letáncolja az egész világot. Legutóbb Zágrábban mutatta meg magát, Horvátországból nem egy, nem is kettő, egyenesen három aranyéremmel tért haza az immár kisiskolás. A zágrábi, négynapos World International Dance Open versenyen több mint kétezer versenyző közül tűnt ki, több mint 900 koreográfia közül azt a hármat, amit a debreceni kislány színpadra vitt mind-mind arany minősítésekkel díjazta a zsűri. Takács-Pántya Barbara, Szofi édesanyja, és a Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület vezetője elmondta: bíztak az ifjú versenyző sikerében, de azt maguk sem gondolták, hogy egy ekkora nemzetközi mezőnyben a legjobb harmincba is bekerülhet Szofi.

– Itt már tényleg csak a legjobb táncosok gyűlnek össze, itt lenni nemcsak élmény, hanem tanulási lehetőség is. Szofit nagy szeretettel fogadták az idősebb versenyzők, szelfiztek vele, és lenyűgözőnek tartották a tánctudását, ami abszolút pozitív visszajelzés számunkra – osztotta meg a büszke édesanya. Mint mondta, a kisiskolás élvezi a pezsgő versenynapokat, ő maga pedig édesanyaként úgy véli: ezek az élmények csak építő jelleggel és motivációként hatnak Szofira.

Csütörtökön áll a színpadra

A DanceStar Esdu Horvátországi Világbajnokságon való részvétel nem is lehetett kérdés Szofi életében a tavalyi siker után. A nemzetközi megmérettetésre május 16-án, kedden utazik a Takács család – hiszen Szofi egy-egy határon túli versenye a famíliának is kikapcsolódást, kirándulási lehetőséget jelent. Takács-Pántya Barbara elmondta, Szofi ez alkalommal három kategráfiával is indul a világversenyen, és bíznak benne, hogy mind a hárommal dobogóra léphet. – Aki követi Szofi munkásságát, már láthatta az Elfogva című koreográfiát, ez az egyik, amit eltáncol majd Horvátországban, Showdance kategóriában. Emellett a Demona című koreográfiát az Acro Dance kategóriában, a Bye Bye childhod elnevezésű táncot pedig a Lyrical Mini kategóriában mutatja majd be Szofi. Az utóbbi egy elvont műfajú tánc, a közönség néhány percben a gyermekévek rohamos múlását láthatja– sorolta az egyesületvezető.

A büszke édesanyát arról is kérdeztük, hogy a nemzetközi utakkal, világversenyekkel tűzdelt hétköznapokban miként veszi Szofi az életkorával járó, iskolai kihívásokat. Megnyugtatott: Szofi az iskolapadban is a maximumra törekszik. Úgy fogalmazott: Szofi a tánc világában már hozzászokott ahhoz, hogy a jó eredményekért tenni kell, így a kislánya a táncpróbákról, a világversenyekről hazatérve is kitartóan pótolja a tananyagot, amivel elmaradt.

BBI