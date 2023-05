Amikor a május a végéhez közeledik, akkor minden a gyermekekről szól. Debrecenben sincs ez másként, a Vénkertben, a Demki Borsos-villa Közösségi Ház előtti parkban például május 26-án szerveztek gyermeknapi programot a kicsiknek.

A programra érkezőket köszöntötte Barcsa Lajos alpolgármester, aki rámutatott: a Borsos-villa felújítása éppen azt a célt szolgálta, hogy rendezvényeknek, családi programoknak, kiállításoknak lehessen méltó helye. Örömét fejezte ki, hogy a DEMKI családi napjára is sokan ellátogattak, és köszönetet mondott a szervezők közreműködéséért.

Barcsa Lajos alpolgármester a pénteki rendezvényen

Forrás: Kiss Annamarie

Tánc, zene, programok

A délután folyamán színpadi zenés-táncos műsorok várják a látogatókat. Délután három órakor, rögtön az első néptáncműsor lendületbe hozta a gyerekeket, akik az első adandó alkalommal csatlakoztak a viseletben megjelent táncosokhoz. A népi tánc mellett a hip-hop, a showtánc és a hastánc is helyet kap a délutánon. A zenés-táncos műsorok mellett pedig megannyi játékos és kézműves kaland várja az érdeklődőket. A helyszínen felállított hatalmas ugrálóvár messziről csalogatja a legkisebbeket, épp úgy, mint az óriás buborék vagy az arcfestés. A családi napon a játékos tanulás is helyet kap, a Természettár fából készült kirakói, színezők, fonalfonás és origami közül is válogathatnak a fiatalok.