Nem lehetett csalódni

A vidámpark irányából örömmuzsika hangjai csendültek fel, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes tagjai éppen mezőségi táncot mutattak be, majd a közönséget invitálták egy közös táncra, melynél a kicsik és nagyok a népitánc lépéseit sajátíthatták el. Mind az állatkert, mind pedig a vidámpark területén nagyon sok családdal találkoztunk, köztük a Marton családdal, akik portálunknak elárulták, debreceniségüket nem hazudtolják meg, és imádnak a debreceni állatkertbe járni. Az édesapja ölében megbúvó Hanga Dóra a kézműves házikóban festett, gipszből kiöntött kis bárányát mutatta meg nekünk, valamint elmondta, hogy a kedvenc állataival, a szurikátákkal is találkozott, és a félelmetes oroszlánt, illetve tigrist is meg merte nézni.

Jó idő van, nagyon szeretünk az állatkertbe járni, megnéztük a közösségi oldalon a programokat és rábukkantunk a park húsvéti kínálatára. Most sem csalódtunk, szuper élmény volt a családdal, főleg úgy, hogy a legfiatalabb családtag még most járt először állatkertben

– mesélte Marton Sándor.

ND