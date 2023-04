Az időseknek a saját korukat idézik a portékák, a fiatalok pedig megtudják, hogy régen például milyen volt a húsdaráló vagy egy kávédaráló. Száznál több árus van jelen szinte minden alkalommal, ennek a 20 százaléka mozgó, azaz valamikor új arcok is árulnak. Most például találkoztam egy pesti kereskedővel, aki most jött először, egy kivételes zsolnai porcelánt hozott magával