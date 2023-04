A puszta kihagyhatatlan programja, hogy a sokak számára kedves Hortobágyi Madárparkba látogatást tegyünk. Húsvétkor talán még kötelező is, mivel nem mindennapi eseménynek lehetnek szemtanúi azok, akik kilátogatnak a madárpark területére. Vasárnap délután ragadozómadarakat engedtek a saját útjukra: három egerészölyv és egy holló várta, hogy újra szabad madár lehessen. Déri János állatorvos, a Hortobágyi Madárkórház és Madárpark igazgatója megnyugtatta az aggódó tekinteteket, hogy kizárólag azokat a szárnyasokat engedik szabadon, melyek teljesen gyógyultak.

Déri János

Forrás: Czinege Melinda

A madarak elengedésének helyszínéül a park kisebb kunhalmát választották, mely már idén sok madárnak adott szabad útlevelet. Hagyomány, hogy március 15-én engedik szabadjára az átteleltetett gólyákat: idén mintegy 33-at, illetve pár ragadozómadár és még egy rétisas is szabadon éli azóta az életét. Molnár Mihály állatgondozó nyilatkozott portálunknak a legelőször elengedett egerészölyvről, mivel ő különlegesnek számít abból a szempontból, hogy áramütés miatt érkezett be, megsérült a lába és a szárnya is.

Tavaly került be a madárkórházba, mivel frissen és időben lett kezelve a seb, sikerült megmenteni a végtagjait. Kijárta a vadásziskolát, így egyértelmű volt, hogy visszaengedés után megállja a helyét a természetben. Az elengedés után valószínűleg fel fog ülni a legelső kilátóra, vagy egy fa tetejére, és onnan fogja kémlelni a tájat, illetve a pockokat, egereket, melyeket elfogyaszt vacsorára

– tudtuk meg. Mihály hozzátette, nem félnek, hogy visszajön, ennél a madárnál kicsi az esélye ennek, mivel nagyon vadnak számított.

Az egerészölyv is meggyógyult

Forrás: Czinege Melinda

A madárpark húsvétozása immáron hosszú évek tradíciójává nőtte ki magát, olyan programokkal, mint a kézműves-foglalkozások, a tojáskeresés, a madárodú-készítés és az ingyenes tárlatvezetés, illetve Déri János a madármentésről tartott előadást. A madárparkban mindig akad valami meglepetés, most például a pénztárnál nem éppen a Hortobágyon őshonos hüllőkkel lehetett testközelből találkozni, sőt a bátrabbak kezükbe, vagy akár a nyakukba is vehették a vörösfarkú boát, azaz közönséges óriáskígyót és a madárpókot. A félénkebbek aranyos, dalmatához hasonló törpenyulakat és gyöngytyúkokat simogathattak.