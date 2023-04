Szerencsés adománya az életnek, ami kevés embernek adatik, hogy szépkort éljen meg. Vad Balázsnak jutott egy jó adag szerencse, hiszen a napokban ünnepelhette a kilencvenedik születésnapját.

A körösszegapáti férfi 1933-ban született Magyarhomorogon, ahol az iskolát is végezte. A kéményseprő szakmában dolgozott, és időközben átköltözött Körösszegapátiba. 1957-ben megnősült, 1958-ban már gyermekkel bővülő családjáról is gondoskodnia kellett. A hetvenes évek elején saját családi ház építését tervezte feleségével. Abban az időben szokás volt az építkezéseknél, hogy ha csak egy-két napra is, de a településen élő emberek felajánlották egymásnak a segítséget és kalákában dolgoztak hol itt, hol ott. Így a szorgos kezek és az összefogás eredményeként 1973 nyarára megvalósult a Vad család terve.

A település életének szerves része volt

Körösszegapátiban végzett tevékenységei közül az egyik legjelentősebb – melyre ma is büszke – a helyi takarékszövetkezet megszervezése 1968-ban. A 60-as években többen felismerték, hogy mennyire fontos lenne egy helyi pénzintézet kialakítása, mely segítené a településen élő lakosok terveinek megvalósulását. Társaival járták a falut és szervezték az embereket, hogy vásároljanak részjegyet, legyenek tagok, mert ez alapja volt a takarékszövetkezet megalakulásának. Sok embert és családjaikat segítette akkor céljaik megvalósításában a takarékszövetkezet megléte, ahol az ünnepelt nyugdíjba vonulásig dolgozott.

Alig fejeződött be a településen a pénzintézet megalakítása, már újabb elképzelés megvalósításához kezdtek hozzá, mellyel a falu minden lakóházához bevezethető egészséges vezetékes víz eljuttatását szerették volna megoldani. E terv megvalósításának motorja szintén Vad Balázs volt. 1973-ban kezdtek hozzá a vízmű társulat megszervezéshez és a vízvezetékhálózat kiépítéséhez. A tervek megvalósítását támogatta a település lakossága. Így aztán a fő cél valóra vált, miszerint a település valamennyi utcájában nem kellett senkinek sem 150 méternél távolabb ivóvízért menni. Később került sor arra, hogy a lakóházakba is bevezették a vizet. 1975. május 5-én adták át ünnepélyesen az ivóvíz hálózatot. Ez volt az ország ezredik vízműve.

Forrás: Vmirjáncki József

Ma is érdeklődik a községi hírekről

Vad Balázs 1996-ban ment nyugdíjba. Ezt követően a családi házuk kertjében rendszeresen dolgozgatott feleségével, aki 2014-ben hunyt el. Most lányával él együtt. A település történéseiről, az eseményekről igyekezett mindig és ma is tájékozódni. Az emberekkel szívesen elbeszélget, véleményt nyilvánít a települést érintő dolgokról. Örömmel látja a lakóhelyén történő pozitív változásokat. Arra kifejezetten büszke, hogy évtizedeken át lánya is részt vett a falu életének alakításában, mint iskolaigazgató. Mára már lánya is nyugdíjas.

Az ünnepelt mostanság szívesen eljár a helyi idősek nappali klubjába, ahol ismerősök, barátok veszik körül. Jól érzi magát a közösségben, ahol beszélgetve szívesen töltik együtt az időt az idősebb emberek és idézik fel a régmúlt történéseit. Most, hogy elérte ezt a szép kort, büszke arra, hogy a kilencven évével ő a település legidősebb férfi tagja. Születésnapja alkalmából családja és barátai ünnepséget szerveztek a Napsugár Idősek Nappali Klubjában, ahol Tarsoly Attila polgármester is köszöntötte, és emléklapot nyújtott át neki.

Vmirjáncki József