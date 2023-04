A Legelőre futás megmérettetésre kétszázan neveztek nem csak Hajdúsámsonból, hároméves kortól egészen az idősebb korosztályig. Mint minden alkalommal, most is különböző távokra lehetett jelentkezni, mint törpe – gyermekfutam, családi váltó, kis- és nagykör, és ami még érdekesebbé tette a versenyt, hogy a kedvcsináló kört nordic walkinggal és kutyás sétával is lehetett teljesíteni. Az ingyenes rendezvényen minden távon az első három helyezett kapott oklevelet, a díjakat Bujdosó Tibor, a csapat elnöke adta át.

Dandé Melinda