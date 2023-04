A csüngőágú fikusz a dél-ázsiai országokban nagyobb fákra kúszónövényként tekeredik, ahol a gazdanövényt fojtogatni kezdi, és egészen sokáig még támasztékként használja azt. Hazájában nagyméretű, csüngő koronájú fa. Otthonunkban akár 1,5-2 méter magasra is megnőhet – tudtuk meg a Future of Debrecen honlapjáról. A portálon közzétették, hogy a tápanyagigényes növénynél eleinte ajánlott a gyakori átültetés. Mint írják, tavasztól őszig rendszeres, télen mérsékelt öntözése szükséges, sőt, érdemes lágy és nagyjából szobahőmérsékletű vízzel öntözni. – A kezdeti időszakban kevesebb fénnyel is beéri, de később mindenképpen kapjon jó megvilágítású helyet, kerüljük azonban a tűző napfényt! A magas páratartalmat meghálálja. A szobahőmérséklet a legoptimálisabb számára, de ne csökkenjen 18 Celsius alá! A tarka levelű fajták érzékenyebbek a hidegre, és jobban igénylik a fényt, a meleget – hívta fel a figyelmet a növény gondozására az oldal.

Az írásban úgy fogalmaztak, a kislevelű fikusz a formaldehid és a xilol szűrésében lehet segítségünkre. Előbbivel kozmetikai kendők, papírtörlők, szalvéták, forgácslapok és rétegelt lemezek vagy szintetikusan előállított szövetek esetében találkozhatunk. Utóbbi nyomtatott anyagok vagy bőripari termékek összetevői között is megtalálható, de a dohányfüsttel is bekerülhet szobánk levegőjébe.

