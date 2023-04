A jubileumi, 30. pizza-világbajnokságnak az olaszországi Parma adott otthont, ahol a háromnapos eseményen 52 ország több mint 1000 versenyzője állt a kemencék mellé. Hazánkat több pizzaszakács képviselte, köztük a debreceni Tar Gyula, akinek ez volt a második vébés szereplése. A cívisvárosi szakember tudatosan és elhivatottan készült az olaszországi megmérettetésre, ahol a nápolyi, hivatalos nevén a Pizza Napoletana STG kategóriában indult.

Fontos szabályok

– Szeretem a kihívásokat, ezért is választottam azt a kategóriát, ami a legegyszerűbbnek tűnik, de valójában a legnehezebb. A tradicionális nápolyi pizza nem véletlenül lett a világörökség része, több száz éves recept alapján készítik, a tésztán csak San Marzano paradicsomból készült szósz, campanai bivalymozzarella, parmezán, olívaolaj és bazsalikom található. Előzetesen kaptunk egy 12 oldalas paksamétát arra vonatkozóan, hogyan kell megalkotni a pizzát, a hozzávalókat grammra pontosan lehetett felhasználni, és minden mozdulatot, illetve valamennyi munkafolyamatot stopperrel mértek a bírák – nyilatkozta a Hajdú Online-nak Tar Gyula, aki úgy érzi, élete pizzáját készítette el Parmában, de mégsem lehet maradéktalanul elégedett a margheritájával.

Tar Gyula rengeteget kísérletezett, hogy helyt tudjon állni a világbajnokságon

Forrás: Tar Gyula-archív

Itthon a legjobbak között

– Rengeteget kísérleteztem, sokat készültem, hogy tisztességgel helyt tudjak állni a világbajnokságon. A versenyen minden úgy alakult, ahogy azt előzetesen elterveztem, rámentem a metodikára, figyeltem a ruházatra, tisztaságra. A pizzám – elfogultság nélkül állíthatom – tökéletes lett, gyönyörűen nézett ki, és ízletes is volt. Viszont 10 másodperccel túlléptem azt az időlimitet, ami a sütésre volt előírva. Nem akartam, hogy nyers legyen a tészta, ezért kicsit tovább hagytam bent a kemencében, s bevallom, nem gondoltam, hogy ebből a minimális időtúllépésből ekkora baj lehet. Sajnos az lett, mert így nem kerülhettem be a legjobb 50 közé. Nagyon bosszant a dolog, különösen azért, mert a sütésben érzem magam a legjobbnak. De jó oldala is van ennek az eredménynek: jövőre újra vissza kell mennem Parmába bizonyítani, s lefaragni 10 másodpercet a sütési időből! – mosolyogta el magát a cívisvárosi pizzaszakács, aki éppen a világbajnokság ideje alatt „zsebelt be” egy nagy elismerést itthonról. A HellóVidék honlap minősítése szerint a Tar Pizza – egyedüli debreceni étteremként – bekerült a vidéki Magyarország legjobb 10 pizzériái közé 2023-ban; a szubjektív vendégértékelések alapján az előkelő 7. helyen végzett.

