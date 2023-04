„Nimród, te nem adtad fel. Te győztél. Legyőzted a betegséged, legyőzted a félelmeidet, és most itt vagy, velünk ünnepled a negyedik születésnapodat” – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Instagram-oldalán.

Nimródot másfél évvel korábban az egész ország megismerhette, ugyanis édesanyja, Csóka Anita megható posztban kérte meg az embereket, hogy küldjenek egy olyan képet a kisfiának, amin tűzoltómaszkot viselnek. A két és fél éves Nimród súlyos betegséggel küzdött, kemoterápiás kezelést kapott és plusz oxigénre is szüksége volt. A kisfiú idegenkedett az oxigénmaszktól, de szülei azt mondták neki, hogy a tűzoltók is viselnek maszkot, amivel sikerült rávenniük a kisfiút, hogy felvegye a számára életmentő kelléket. Több tűzoltóság, köztük a debreceni lánglovagok is videót küldtek a kisfiúnak, hogy bátorítsák őt, ma pedig róla vehetünk példát, aki leküzdötte a gyilkos kórt.

