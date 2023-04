Emlékszel még arra az időkre, amikor már húsvét előtt néhány héttel azon gondolkodtál, melyik verset is tanuld meg? Melyik kis mondókát mondd el a nagyinak vagy éppen a kiszemelt lánynak? Esetleg arra, hogy azon elmélkedsz, a fiúk vajon milyen vicces vagy kedves verssel állnak eléd?

Most a Kemma jóvoltából próbára teheted magad, és megtudhatod, minden verset hallottál-e már vagy azért még neked is van új a nap alatt! Természetesen, van egy jó nagy csavar is benne, hiszen az emojikból kell kitalálnod, melyik versről is van szó!