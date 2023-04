Kilencvenöt éves lettem, ez igen: nem semmi!

– csodálkozott rá korára Elek Andrásné Mária, aki április 25-én töltötte be 95. életévét. Ebből az alkalomból hétfőn délután köszöntötte őt a Pallagi úti idősek otthonában Madarász-Nagy Nikolett, a debreceni polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa. Az eseményen Marika néni két lánya is jelen volt, Elek Julianna és Ramocsa Istvánné, akik elmondták, édesanyjuknál jobb szülőt soha nem kívánhattak volna maguknak.

Elek Julianna, Elek Andrásné Mária és Ramocsa Istvánné

Forrás: Kiss Annamarie

Mint megtudtuk, az ünnepelt Újfehértón született, heten voltak testvérek, nem volt könnyű gyermekkora. Édesanyját hamar elveszítette, mostohaanyja nevelte csaknem hétéves korától. Később szolgálólányként dolgozott Debrecenben, ott ismerte meg férjét, akivel mondhatni első látásra egymásba szerettek. – Sétáltam haza a Nagyerdőn, majd odaszólt hozzám: Hazakísérhetem? – emlékezett vissza, mire ő azt válaszolta: Haza! Így kezdődött Marika néni és férje szerelmi története, amiből négy gyermek született, három lány és egy fiú. A beszélgetésből kiderült, Józsán laktak: szerénységben, de annál nagyobb szeretetben éltek. Férje a Debreceni Vízműnél dolgozott, míg ő takarítást vállalt és nevelte a gyerekeket.

Kocsonya, bőrös malachús

Világéletükben be kellett osztaniuk a pénzt, dolgos emberek voltak. Marika néni nem egyszer vitte lányait a közeli szőlősbe biciklijén, erős, dolgos asszony volt, akinek mindig a családja volt az első. Hiába kevéske pénzből éltek, arra mindig tett félre, hogy gyermekeinek szörpöt vegyen a debreceni piacon. – Mindent megsütöttem, amit a gyerekeim megkívántak: lepcsánkát és különféle kalácsokat is. De persze sokszor került az asztalra cukros-zsíros kenyér, sőt, még vizes-cukros kenyér is – tette hozzá mosollyal az arcán. Kiemelve:

soha ne sajnáljuk magunktól a finom falatokat, mindemellett éljünk szeretetben, békességben – ez talán többek közt a hosszú élet titka.

– Imádom a kocsonyát, a bőrös malachúst és a lecsót, az utóbbinak hamarosan szezonja lesz, remélem, hoznak nekem a lányaim – mondta Marika néni, aki csaknem hat éve az idősek otthon lakója, de a lányai rendszerint látogatják a vígkedélyű asszonyt. Olyan jó kedve volt a találkozón, hogy még dalra is fakadt, a kedvenc nótáját énekelte el: a Lenn a délibábos Hortobágyon című ismert zenét.

